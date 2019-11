II. Erzsébet egy évben csak egyszer engedi magát sminkelni

Különben nem kér a profik segítségéből.

A Bors már korábban is szemezgetett Angela Kelly, a brit uralkodónő öltöztetőnőjének könyvéből, ami The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe címmel jelent meg. Ebből derült ki például az is, milyen gyorsan beleegyezett a királynő a 2012-es olimpiára készült, James Bondos forgatásba.

Kelly könyvéből most azt is megtudtuk, hogy egyetlen alkalom van minden évben, amikor Nagy-Britannia királynője nem magának készíti el a sminkjét:

ez pedig a karácsonyi köszöntő beszéd felvétele.

Borítókép: II. Erzsébet 2019 októberében