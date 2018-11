Maradona felszívta magát egy beszédes interjúra (videó)

Az argentin legenda a mexikói másodosztályban szereplő Dorados vezetőedzője, s bár csapata vasárnap 1–0-ra kikapott a Juareztől a bajnokság rájátszásának elődöntőjében, 2–1-es összesítéssel bejutott a fináléba – írta meg az m4sport.hu.

Az örömteli esemény után a valaha volt egyik legjobb labdarúgót arról kérdezték, mi a véleménye a mexikói bajnokságról, mire ő olyan válasszal rukkolt elő, amivel nehéz vitatkozni.

Diego Maradona with one of the greatest post-match interviews ever. pic.twitter.com/jIJuF2Ppyv

— ESPN UK (@ESPNUK) November 26, 2018