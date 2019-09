Jótékonysági koncerttel tisztelegnek Avicii emléke előtt (videó)

Az öngyilkosságok megelőzésére fordítják annak a koncertnek a bevételeit, amelyet a tavaly elhunyt sztár-DJ, Avicii zenéiből rendeznek december 5-én Stockholmban.

A koncert bevételeiből az újonnan létrehozott Tim Bergling Alapítvány munkáját támogatják. A zenész 2018 áprilisában önkezével vetett véget életének.

A programban szerepel Avicii (eredeti nevén Tim Berling) Wake Me Up!, Addicted to You című száma és a posztumusz kiadott SOS is.

A koncert fellépői között lesz Adam Lambert, Rita Ora, David Guetta és Kygo is. A szervezők bejelentése szerint csütörtöktől árulják a jegyeket.