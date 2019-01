Jótékonysági pólói miatt magyarázkodhat a Spice Girls

A nemek egyenlőségét hirdető ruhadarabokat 130 forintos órabérért állítják elő egy bangladesi üzemben egy oknyomozó cikk szerint.

A Spice Girls brit együttes bejelentette: kivizsgáltatja, hogyan bánnak a nőkkel abban a bangladesi gyárban, ahol jótékonysági pólóikat készítik.

A The Guardian című brit napilapban megjelent oknyomozó anyag szerint

a zenekar jótékonysági pólóit előállító bangladesi gyárban a dolgozók óránként csupán 35 pennyt (mintegy 130 forintot) keresnek, zaklatják és sértegetik őket, ráadásul naponta akár 16 órát is dolgozniuk kell.

A pólókat kereskedelmi forgalomban 20 fontért (mintegy 7200 forintért) értékesítik. Az együttes az akcióval a Comic Relief nevű brit jótékonysági szervezetnek gyűjt a nemek közötti egyenlőség elősegítését célzó kampányra.

A pólók elején az #IWannaBeASpiceGirl (#SpiceGirlakaroklenni) felirat, míg hátsó oldalán a gender justice (nemi igazságosság) kifejezés olvasható.

A Spice Girls szóvivője hétfőn elmondta, hogy mindannyiukat megdöbbentették a pólók előállításának körülményeiről szóló állítások, ezért a banda tagjai személyesen finanszíroznak egy független vizsgálatot a bangladesi gyár munkakörülményeivel kapcsolatban.

A Comic Relief hozzátette: mind szervezetük, mind az együttes ellenőrizte, hogy a pólók beszerzésével megbízott cég, a Represent etikus módon előállított termékeket biztosít-e. A cég azonban a tudtuk nélkül később megváltoztatta a pólók előállítási helyét. A Comic Relief közlése szerint a kereskedő vállalta a teljes felelősséget arra, hogy milyen beszállítót választ.

A pólókat előállító bangladesi gyár dolgozói arról számoltak be a The Guardiannek, hogy amellett, hogy túlórára kényszerítették őket, akkor is dolgozniuk kellett, ha rossz egészségi állapotban voltak, ráadásul szóbeli bántalmazásokat is el kellett szenvedniük.

Az alacsony bérek és a nyugati országokkal kötött kereskedelmi megállapodások révén a ruhaipar adja Banglades exportjának mintegy 80 százalékát.