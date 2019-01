Katalin hercegnét is lepipálja anyaságban Meghan Markle

A nők ösztönösen keresik a kézzel fogható kapcsolatot csecsemőikkel akkor is, amikor a magzat még csak a méhükben van.

Harry herceggel első közös gyermeküket várják, és a leendő anyuka testbeszéde arról árulkodik, hogy nagyon jó anya lesz – írja a Borsonline. Vagy ebben is csak Katalinnal akar versenyezni?

A brit bulvársajtó, sőt az egész nemzet azon tanakodik, hogy az anyai örömök elé néző Meghan hercegné miért pihenteti kezét egyfolytában egyre gömbölyödő pocakján? Talán ezzel szeretné bizonyítani, hogy ő egy fokkal jobb anya lesz a mindenki által tökéletes szülőnek vélt Katalinnál is? A rosszindulatú pletykák szerint Vilmos herceg neje remek színésznőnek mutatkozik az állandó pocakmutogatással, ám egy hipnózisos szülésben jártas nő szerint amit Meghan csinál, az egyszerűen biológia és az ösztönök játéka.

A nők ösztönösen keresik a kézzel fogható kapcsolatot csecsemőikkel akkor is, amikor a magzat még csak a méhükben van. Az oxitocin nevű hormont kötőhormonnak is nevezik, és a pocakra tett kéz bizonyítottan kényezteti és megnyugtatja a babát és a mamát is – magyarázza a Daily Mailnek Katharine Graves, míg egy má­sik szakértő szerint Meghan a többi kismamához hasonlóan próbálja szokni megváltozott élethelyzetét.

A 2019 tavaszára kiírt hercegné keze pozíció­ját kielemezték, és azt állapították meg, hogy szívesen és feltétel nélkül védelmezi már a hasában is a leendő kis herceget/hercegnét, illetve igyekszik minél hamarabb na­gyon szoros érzelmi és fizikai kapcsolatot kiépíteni magza­tával.

Természetesen elkerülhetetlen, hogy Meghan viselkedését összehasonlítsák a másik hercegnéjével, Katalinéval, aki sokkal visszafogottabb természet. Katalin várandósságai idején nem adta ilyen egyértelmű jelét a babáival való kapcsolatának, viszont azzal mindenki egyetért, hogy igazán szerető, gondos­kodó édesanya.