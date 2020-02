Két hét múlva Magyarországra jön Kelis (videó)

Március 3-án érkezik a Milkshake és a Trick me című slágereket jegyző amerikai énekesnő, Kelis az Akvárium Klubba. Kaleidoscope című albumának 20. évfordulóját ünnepli turnéjával.

Kelis Rogers 1999-ben adta ki debütáló, Kaleidoscope című albumát, melynek most 20. évfordulóját ünnepelve érkezik Budapestre, az Akvárium Klubba.

Az album még ma is friss és releváns, megjelenésekor nemcsak hogy befolyásolta, hanem meg is határozta a zenét generációk számára.

A hírnevet 2003-as Tasty című albuma hozta meg neki, erről hallhattuk a Milkshake és a Trick me című slágereket, amivel Kelis Amerika első számú r’n’b sztárja lett, ráadásul a Milkshake-ért még egy Grammy-jelölést is bezsebelt. A látványos színpadi produkcióiról is ismert énekesnő legnagyobb slágereivel indul turnéra 2020-ban Európa-szerte, melynek március 3-ai állomása az Akvárium Klub NagyHallja lesz.