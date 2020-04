Koronavírusban hunytak el a Cápa és a Bolygó neve halál filmek sztárjai

Lee Fierro, aki Alex Kitnert alakította a legendás Cápa című filmben, 91 évesen kapta el a fertőzést. A filmben a második áldozat, egy fiú édesanyját alakította – írja a Bors.

Lee Fierro, who played Mrs. Kintner in 'Jaws' has died at age 91 due to the coronavirus.

In 'Jaws,' Fierro played a mom whose son was killed by a shark.

In this famous scene, she slaps Chief Brody for not taking the threat of a shark seriously. https://t.co/uzmZrhnL3F pic.twitter.com/Qr7UDxMjsV

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) April 5, 2020