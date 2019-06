Különleges kiadványok jelentek meg az évfordulóra

A rockzene történetének egyik legfontosabb eseménye, első igazán grandiózus méretű fesztiválja volt.

Különleges évfordulós kiadványokkal jelentkezett a Warner Music. Az amerikai kiadó többféle válogatást készített az 50 éve lezajlott legendás Woodstock Festival anyagából.

Woodstock a rockzene történetének egyik legfontosabb eseménye, az első igazán grandiózus méretű fesztivál volt.

Ötven évvel ezelőtt, 1969. augusztus 15-től 18-ig 32 előadó lépett színpadra Max Yasgur hatszáz holdas New York állambeli farmján.

Az eseményt több mint 400 ezer ember követte nyomon a helyszínen.

A fesztivál történéseit képben és hangban is rögzítették, ami az elmúlt öt évtized során számos formátumban és terjedelemben volt elérhető.

A mostani jubileumi megjelenések legnagyobb érdeme a feljavított, remaszterelt hangminőség mellett, hogy először gondol a teljességre, ugyanakkor a kisebb pénztárcájúak számára is csemegéket kínál.

Augusztus 2-án kerül világszerte az üzletekbe limitált példányszámban az a 38 darab CD-t/Blue-rayt tartalmazó doboz, amely csaknem harminchat órában (másfél napban) tartalmazza valamennyi fellépő előadását, a rendezvény időrendi sorrendjében.

Addig is, a Warnerhez tartozó Rhino Records gondozásában már elérhető két gyűjtemény: egy tíz CD-s csomagba 162 dalt válogattak mind a harminckét előadó koncertfelvételéből, és június 28-án megjelent egy tripla CD-s (öt vinyles) rövidített verzió is.

Utóbbin negyvenkét Woodstockban rögzített koncertszám hallható, korábban nem ismert válogatásban.

Az első két dalt (Handsome Johnny; Freedom) előadó Richie Havens a sors különös játékából nyitotta meg a fesztivált: az eredetileg felkért Sweetwater együttes tagjait ugyanis a fesztiválra menet egy időre feltartóztatta a rendőrség, és mások is késtek a kialakuló nagy dugóban, így a rendezők Havenst kérték fel, legyen az első színpadra lépő.

Hallható még a válogatáson Tim Hardin, Arlo Guthrie, Joan Baez (ő hathónapos terhesen énekelt), Country Joe McDonald, Santana, John B. Sebastian (aki eredetileg nem szerepelt a fellépőlistán, de mivel nézőként ott volt, késések miatt mozgósították), a Canned Heat, a Greatful Dead, a Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, a Sly & the Family Stone, a Who (előadták a My Generationt is), a Jefferson Airplane, Joe Cocker (a Beatles With A Little Help From My Friendsét énekli), a Ten Years After, a Band, a Blood, Sweat & Tears, a Crosby, Stills, Nash & Young, a Paul Butterfield Blues Band, valamint a Sha Na Na.

A harmadik CD legelején hallható a házigazda Max Yasgur is, aki a következőt mondja a nézőknek:

„Azt hiszem, bebizonyítottatok valamit a világnak”.

A kiadványhoz 24 oldalas füzetke is tartozik számos ritka fotóval, visszaemlékezésekkel, részletekkel. Nem található viszont a válogatásban egyetlen számmal sem Jimi Hendrix, akinek a koncertje 1969. augusztus 18-án délelőtt lezárta a fesztivált. (Hendrix woodstocki koncertje eddig is elérhető volt lemezeken, így aki akarja, több csatornán is meghallgathatja azt.)

A Woodstock 50th Anniversary Collection – Back to the Garden című tripla CD-t Magyarországon a Magneoton Music Group forgalmazza.