Már dolgoznak a Star Wars-sorozat harmadik évadján

A második évad, amelynek a forgatását éppen be tudták fejezni márciusban, ősztől lesz látható.

Most, hogy a legtöbb tévés produkció, sorozat forgatása áll, öröm az is, ha azt lehet olvasni, hogy a háttérben azért megy a munka. A Variety szerint a Mandalorian kreátora, Jon Favreau már egy ideje a harmadik évadon dolgozik, noha a második évad is csak 2020 őszén érkezik – írja az Origo. Egy bennfentes szerint a produkcióban többen felvették a munkát április 20-án, ők már a 3. évad vizuális megjelenését tervezik.

A Mandalorian 2019 végének nagy sikere volt, a legtöbb Star Wars-rajongó elfogadta vagy megszerette a szériát, pedig kritikus közönségről van szó. A sorozat stábjának (így a nézőknek is) szerencséje volt, mert 2020 márciusában épp be tudták fejezni a 2. évad forgatását – azóta a járvány miatt szinte senki nem tudott forgatni.