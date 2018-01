Már készül a Szárnyas fejvadász harmadik része

Ridley Scott képtelen leállni, kiváltképp, ha az egyik kedvenc „gyerekéről” van szó.

A Szárnyas fejvadász folytatódik! Legalábbis a fékezhetetlenül pörgő Ridley Scott-nak, az első, legendás rész rendezőjének, a 2017-ben bemutatott, a mozirajongók által ünnepelt Szárnyas fejvadász 2049 producerének a fejében már kialakult a harmadik rész története.

Már csak meg kell csinálnia.

„Legalább egy rész még biztosan van a Szárnyas fejvadász világában”

– jelentette be Scott.

„Készen áll arra, hogy nekikezdjünk a kidolgozásának. Remélem, összejön.”

A rendező-producer azt is elárulta, hogy bár a kreditből más derült ki, a 2049 írásában is kulcsszerepet játszott: de mai fejével rövidebbre, pörgősebbre csinálná a filmet.Ebből talán az is megsejthető, milyen lesz a Szárnyas fejvadász harmadik része…