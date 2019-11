Mark Lanegan hamarosan nálunk is bemutatja új lemezét

A zenész kísérője a brit post-punk legenda, John Robb bandája lesz.

A Somebody’s Knocking az előzőekhez viszonyítva egy vidám albumnak számít és tetten érhető rajta Mark Lanegan Peter Hook iránti rajongása is. Nem is tagadja tiszteletét. Mark Lanegan zenekarával november 25-én a Dürer Kertben is bemutatja új lemezét, ráadásul a legendás The Membranes társaságában, John Robbal.

A grunge hangjaként is nevezett Mark Lanegan szinte minden fontos kortárs rock előadóval zenélt már együtt, októberben pedig kiadta 11. szólólemezét, a Somebody’s Knocking-ot. A lemez zenéjén Rob Marshall-al dolgozott együtt, akivel már az előző, Gargoyle dalain is együttműködtek, de a szerzőtársak között volt Sietse Von Gorkom hegedűs, Martin Jenkins a Pye Corner Audioból és a QOTSA sivatagi rock legendája, Alain Johannes is közreműködött az albumon, akivel Lanegan a 2004-es ’Bubblegum’ óta dolgozik együtt. Az európai turné során Mark Lanegan kísérője a brit post-punk legenda, John Robb zenekara a The Membranes lesz, akik ’What Nature Gives… Nature Takes Away’ c. új dupla albumukat utaztatják a nagyvilágban.

Mark Lanegan legutoljára előző, Gargoyle című lemezével járt nálunk és most is egy újabb anyag turnéja során láthatjuk ismét az ikonikus zenészt. Karcos, a lélekig hatoló hangját gyakran hasonlítják Tom Waits vagy Nick Cave hasonlóan erős orgánumához és ha kiáll a színpadra, puszta jelenléte akkora figyelmet kíván, hogy egy gombostű leejtése is szinte szentségtörés. Az énekes a színpadi látvány helyett hagyja, hogy a gyakran melankolikus, sötét, bluesos dalai kerüljenek a központba, miközben ő egy mikrofonállványra támaszkodva énekli ki a lelkét.

A New Beat és a Dürer Kert bemutatja: Mark Lanegan (US)

The Membranes (UK)

Időpont: 2019. november 25. 19:00

Helyszín: Dürer Kert

Jegyárak: 5.500 / 6.000 Ft

Elővétel: https://tixa.hu/marklanegan2019_durerkert és Dürer Kertben

Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/345383256095211/

Mark Lanegan a nyolcvanas évek közepén kezdte karrierjét a Screaming Trees-ben, majd a Queens of The Stone Age-el játszott, zenélt együtt Kurt Cobainnel és Krist Novoselic-el, jellegzetes hangja miatt pedig együttműködései száma szinte végtelen. Duettezett például a Belle & Sebastian csellistájával, Isobell Campbellel, de zenélt Moby, Soulsavers és Unkle dalokban is.

Ahogy előző lemezén, a Somebody’s Knocking-ban a gitárzene mellett ezúttal az elektronika is fontos szerepet kap dalaiban. Mark elmondása szerint az elektronikus zene gyerekkora óta fontos számára, az új lemezen van például egy, a New Order előtt tisztelgő darab is. A Somebody’s Knocking saját történeteit meséli el, lázas hallucinogén víziókkal megtűzdelve, karcos rockkal és ragyogó elektronikával, hagyva, hogy leásson a gyökereinkig.