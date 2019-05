Marvel Kapitány akár popsztár is lehetne

Brie Larsonról kiderült, hogy énekelni is fantasztikusan tud.

Ha a Marvel Kapitány és a Bosszúállók – Végjáték című filmek után nem lett volna nyilvánvaló, hogy mennyire tehetséges is valójában Brie Larson színésznő, most közösségi oldalán egyértelművé tette – nem mellesleg jól meglepte ezzel Ariana Grande énekesnőt, akinek az egyik számát elénekelte, és videóra is vette.

I didn’t know #BrieLarson could sing AND play guitar! And the fact that she chose this #ArianaGrande song to cover (#MyEverything) and does it all effortlessly is so badass!!! Hopefully she will do a movie musical soon! https://t.co/4o3dHcVvvy pic.twitter.com/rtHBW5uoQL — Perez (@ThePerezHilton) 2019. május 6.



A színésznő Instagram-videójában adta elő gitárkísérettel Ariana 2014-es ‘My Everything’ című slágerét, ráadásul fantasztikusan. „Ariana, örök rajongód vagyok” – írta a videóhoz a 29 éves Brie, aki továbbá megköszönte Grandénak, hogy ilyen fantasztikus dalokat ír – számolt be minderről a hirado.hu. Az üzenet pedig azonnal célba is ért, az énekesnő maga is tovább osztotta Brie felvételét.

A cikk azt is felidézi, hogy mielőtt Brie csatlakozott volna a Bosszúállókhoz, az énekléssel is megpróbálkozott: négy éve jelent meg első albuma, Finally Out of P.E. címmel – kisebb sikerrel. Íme egy dal az albumról:

Borítókép: Brie Larson