Matthew McConaughey visszatér az egyetemre

Matthew McConaughey visszatér az egyetemére. A most 49 éves filmsztár 1993-ban végzett a Texasi Egyetem filmes szakán, most pedig az alma máterében vállal professzori állást, a Moody College of Communication nevezetű kar, Forgatókönyv és mozivászon elnevezést viselő tantárgyát fogja oktatni – írja a Híradó.

In recognition of his professional pedigree and personal investment in student success, Matthew McConaughey has been appointed a #TEXASMoody professor of practice. @McConaughey will continue to teach the #UTScriptoScreen class in @UTRTF. pic.twitter.com/9goKkc6U0A

— TEXAS Moody (@UTexasMoody) August 28, 2019