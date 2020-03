Meghalt a világhírű zenész, Kenny Rogers

A 81 éves amerikai előadó halálhírét a családja jelentette be a Twitter közösségi portálon szombaton.

Tájékoztatásuk szerint az énekes előző este hunyt el otthonában szerettei körében. Egy ideje hospice-ellátásban részesült.

Kenny Rogers legismertebb slágerei közé tartozott a The Gambler című dal, valamint az Islands in the Stream, amelyet Dolly Partonnal énekelt.

A zene mellett televíziós produkciókban és filmekben is szép számmal szerepelt.

Kenny Ray Rogers egy ácsmester hét gyereke közül a negyedikként 1938. augusztus 21-én jött világra a texasi Houstonban.

Zenészpályafutása az ötvenes években kezdődött. Kezdetben a jazzel is megpróbálkozott a The Bobby Doyle Trio tagjaként, majd a hatvanas évek vége felé vált a country autentikus előadójává.

Sokáig együttesekkel énekelt, melyek közül a legnevesebb a The First Edition volt, ahonnan a hetvenes évek közepén távozott, hogy megalapozza szólókarrierjét.

A hivatalos honlapjáról idézett adatok szerint

albumaiból több mint 120 millió példány kelt el világszerte, 20 platina- és 11 aranylemeze volt.

2016-ban búcsúturnéra indult, de 2018 elején egészségi okokból félbe kellett szakítania a koncertkörutat.

A Grammy-díjakon kívül több alkalommal megkapta a Country Music Awards-ot és az American Music Awards-ot is.

A zenész ötször nősült, öt gyereke született.