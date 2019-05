Megszületett Harry herceg és Meghan hercegné kisbabája

A hírt szermélyesen Harry herceg – II. Erzsébet királynő unokája – jelentette be hétfő délután, majd hivatalos közleményben az udvar is megerősítette.

A tájékoztatásból kiderült, hogy a gyermek már kora reggel, brit idő szerint fél hat előtt néhány perccel a világra jött.

Harry elmondta a windsori rezidenciájuknál összegyűlt újságíróknak, hogy

Harry és Meghan közös Instagram-oldala beszámolt arról is, hogy

Her Royal Highness The Duchess of Sussex was safely delivered of a son at 0526hrs this morning. The baby weighs 7lbs…

Harry és Meghan első gyermeke

nagypapája, vagyis Károly trónörökös, valamint Harry bátyja, Vilmos herceg, Vilmos három gyermeke, illetve saját édesapja, a trónöröklési sorrendben hatodik helyen álló Harry után. Így nem valószínű, hogy valaha az Egyesült Királyság uralkodója lesz.

Prince Harry says "I'm over the moon" in announcing the birth of his son and first child. https://t.co/7jeVnhKEwK pic.twitter.com/jzWDglmnB9

— ABC News (@ABC) May 6, 2019