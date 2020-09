Monoklival és sebekkel az arcán fényképezték le Rihannát (fotó)

Pénteken készültek azok a fotók, melyeken az énekesnő Rihanna véraláfutásokkal és sebekkel az arcán látható. A bulvársajtót elárasztó felvételek miatt a rajongók aggódni kezdtek, hiszen utoljára akkor látták így kedvencüket, amikor, exe Chris Brown bántalmazta őt – írja a hirado.hu.

Rihanna appeared bruised and battered as she made a quick pit stop in L.A. turns out she's the latest victim of the electric scooter. (Via-TMZ) pic.twitter.com/0qwsxZJUb9

— My Mixtapez (@mymixtapez) September 5, 2020