Nagyüzem a metálgyárban

A több mint negyedszázada működő kaliforniai nu metál csapat, a Korn jövő évi európai turnéja Magyarországot is érinti.

Jövő nyáron Budapesten lép fel a Korn. Megalakulása óta a zenekar 40 millió albumot adott el világszerte, begyűjtött két Grammy-díjat, több tucatszor körbeturnézta a világot. Ahogy a rangos New York-i folyóirat, a Fader fogalmazott, a Korn filmzenévé vált egy nemzedék érkezésekor. Jonathan Davis énekes, James „Munky” Shaffer és Brian „Head” Welch gitáros, Reginald „Fieldy” Arvizu basszusgitáros és Ray Luzier dobos az alternatív rock és a metál műfaj határait feszegeti, miközben a rajongók tömegeire és művészek generációira vannak hatással szerte a világon – olvasható a Vasárnap Reggel legfrissebb számában.

Az 1993-ban alakult Korn eddig háromszor (2005, 2012, 2014) játszott a Sziget fesztiválon. A zenekar olyan számokat írt az elmúlt 26 évben, mint a Blind, a Freak on a Leash vagy a Falling Away from Me. Eddig tizenhárom stúdióalbumot adtak ki, a legfrissebb idén nyáron jelent meg The Nothing címmel. A nu metál úttörői 2020 nyarán új arénashow-jukkal indulnak útra Európában, előzenekaruk a francia Gojira lesz.

Szintén 2020 nyarán érkezik a brit legenda, az 50 éves Judas Priest. A zenekar és a tagok jelenléte és hatása időtálló. Ezt bizonyítja, hogy 2006-ban VH1 Rock kitüntetést kaptak, bezsebelték a Legjobb előadásért járó Grammy-díjat 2010-ben, 2017-ben a Rock and Roll Hírességek Csarnokának tagságára is jelölték őket, a 2018-as Firepower című lemezük pedig az összes addigi albumuknál sikeresebben szerepelt a slágerlistákon. A Judas Priest 1969-ben alakult az angliai Birminghamben, debütálása óta az egyik legnépszerűbb heavy metál bandává vált, olyan klasszikus albumokkal, mint az 1980-as British Steel, a ’82-es Screaming for Vengeance, illetve az 1990-es Painkiller.

A nyáron a Papp László Budapest Sportarénában búcsúzik magyar rajongóitól a Kiss együttes. A banda End of the road elnevezésű utolsó turnéjának összes állomását bejelentette. A sminkes szörnyek nem kevesebbet kínálnak, mint egy óriási rock show-t pirotechnikával, lézerekkel, hatalmas színpaddal és egy kisvárosnyi lámpaparkkal. Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer és Tommy Thayer vért és tüzet fognak okádni, rakétákat lőnek ki a hangszereikből és a rajongók felett szállnak.

A klasszikus sminkjeikben több mint két órán keresztül játsszák azokat a dalokat, amelyek egy egészen új műfajt hoztak létre, és a Kiss-t a Rock and Roll Hírességek Csarnokába juttatták. Olyan klasszikussá vált dalokról van szó, mint például az I Was Made For Lovin ‘You, a Love Gun, a Deuce vagy a Rock And Roll All Nite, valamint még tucatnyi slágerük a 24 arany- és platinalemez státuszt elért albumaikról.

Európai turnéjának keretében a nyáron ellátogat Budapestre a System of a Dawn is. Az 1994-ben alakult, és mindössze 5 stúdióalbummal rendelkező amerikai / örmény együttesnek sikerült elérnie, hogy egy szenvedélyes, és soha nem gyengülő, elképesztő koncerteket adó bandaként tartsák számon világszerte. A zenekar óriási kereskedelmi sikereket ért el öt stúdióalbumával, amelyek közül három is rögtön az első helyen kezdett az amerikai Billboard albumlistán. A System Of A Down-t 4 Grammy-díjra jelölték, a B.Y.O.B. daluk pedig 2006-ban el is nyerte a díjat a legjobb hard rock felvételként. A System ezidáig több mint 40 millió lemezt adott el világszerte.

Még a télen fellép nálunk a Five Finger Death Punch nevű banda is, ráadásul a multi-platina eladásokkal rendelkező legenda, a Megadeth, valamint 2018 legnagyobb rock-szenzációja, a Bad Wolves is csatlakozik hozzá előzenekarként. Februárban érkezik Magyarországra a Slipknot is. Corey Taylor, a banda frontemberének elmondása szerint: “Jó érzés visszatérni egy nagyszabású turnéra Európába és az Egyesült Királyságba. Nem számít, hányszor voltunk már, mindig azt érezzük, hogy soha nem elég, nem tudunk minden városban játszani, ahol szeretnénk. De egy dolog biztos: a közönség mindig a világ legjobbjai közül való.”