Nemes egyszerűséggel átugrottak Shaquille O'Neal-en (videó)

Hamidou Diallo lett az All Star-gála zsákolóbajnoka, aki nem akárkit szárnyalt túl – szó szerint.

Az Oklahoma City Thunder klasszis játékosa a 216 centiméter magas Shaquille O’Nealt átugorva zsákolt – adta hírül az Origo.

A nem mindennapi akciót az is különlegessé teszi, hogy két halhatatlan NBA-legenda kellett hozzá: az egyikük azonban pusztán díszlet volt… Hamidou Diallo ugyanis, mielőtt a gyűrűbe vágta volna a labdát, úgy átrepült O’Neal fölött, mint a szerencsésebbek az ugrószekrényen az iskolai tornaórán. Ezek után nem is kérdés, hogy őt választották az észak-amerikai kosárlabdaliga legjobb zsákolójának – igaz, a bámulatos zsákolás után előkandikált a mez alól egy feltűnő Superman-jel is, ami árulkodó lehet…

Borítókép: részlet az NBA által közzétett videóból.