Nina Kraviz és Roni Size is fellép a régió egyetlen idei nagyfesztiválján

Mások mellett a Laibach, Amelie Lens, a Black Coffee, Nina Kraviz, Paul Kalkbrenner, az Ofenbach, LTJ Bukem feat Dynamite MC és Roni Size is fellép az újvidéki Exit fesztiválon, amelyet augusztus 13-tól 16-ig rendeznek, a régió egyetlen idei nagyfesztiváljaként.

A 2020-as szerbiai Exit eredetileg július 9-től 12-ig tartott volna, az esemény a koronavírus-járvány miatt tolódott augusztus közepére, nagyjából az idén elmaradó Sziget eredeti időpontjára.

A fesztivál főleg Európára és az elektronikus színtérre fókuszál – közölték a szervezők kedden.

A most bejelentett első harminc fellépő között szerepel a belga Amelie Lens, a dél-afrikai Black Coffee, az orosz Nina Kraviz, a német Paul Kalkbrenner, Boris Brejcha és Robin Schulz, az olasz Tale of Us, a francia Ofenbach, a szlovén Laibach, a holland-török Burak Yeter, a koszovói Dj Regard, a brit LTJ Bukem feat Dynamite MC, mellettük a húsz évvel ezelőtti első Exit egyik headlinere, a szintén brit Roni Size is elfogadta a meghívást.

Az idei Exit húsz programhelyszínnel várja a látogatókat a Péterváradi várban. Az egészségügyi szempontok érdekében a közönség létszámát a korábbiakhoz képest a felére limitálták, ugyanakkor a használható terület csaknem azonos méretű, mint a korábbi Exiteken, így szellősebbek lesznek a váron belüli terek. A fesztivál tavaly novemberben kampánya középpontjába a különböző etnikai csoportok egységét jelképező „egyetlen emberi arc” motívumot helyezte.

„Húsz éve az elnyomó politikai rezsim ellen, a szabadság és béke mellett álltunk ki, ezért jött létre az Exit. Két évtizeddel később szintén a remény üzenetét szeretnénk küldeni mindenkinek: a járvány kapcsán a legrosszabbon már túl vagyunk, de továbbra is rengeteg a dolgunk a világban. Fel kell emelnünk a szavunkat a faji megkülönböztetés és a bolygónk tönkretétele ellen” – idézte a közlemény Dusan Kovacevic-et, az Exit alapítóját.

A nagyszínpad a megszokott helyén, a vár központjában várja a fesztiválozókat. A nemzetközi előadók mellett a régió legjobb zenekarai közül is sokan helyet kapnak itt. A szervezők remélik, hogy a közönség kellő nyitottsággal fogad olyan kevésbé ismert, de világszínvonalú produkciókat, mint a Obojeni Program, Buc Kesidi, Massimo vagy Goblini.

A Dance Arenában a legnagyobb sztárok, Black Coffee, Nina Kraviz, Amelie Lens, Paul Kalkbrenner, Boris Brejcha, a Tale of Us mellett műsort ad Denis Sulta, Artbat, Dax J, Kobosil, Dj Tennis, Meduza, Marko Nastic, After Affair b2b Kristijan Molnar, Andrew Meller, Lag b2b Insolate, Ilija Djokovic, Coeus, Space Motion és Reblok.

A No Sleep Novi Sad az elmúlt öt évben egy színpadból egy egész fesztivállá nőtte ki magát, de a novemberi belgrádi rendezvény mellett az anyafesztiválon, az Exiten is jelen van. A No Sleep színpad első bejelentett adagja olyan neveket tartalmaz, mint Juliana Huxtable, Francois X, Marcel Dettmann, VTSS b2b SPFDJ, 999999999 Live, Monosaccharide és Bokee.

A kisebb helyszínek közé tartozik a Latino színpad, a hip-hop orientált Beats színpad, a drum and bass-re szakosodott XBass Pit, a szerb dj-színteret bemutató Urban Bug, a Guarana AsFM, a Gaia Experiment Trance színpad, a Pachamama zóna vagy a Wenti Wadada Reggae színpad.

Mint írták, bár a legtöbb európai országhoz hasonlóan Szerbia is megnyitotta határait a járvány első hullámát követően, az Exit szervezői továbbra is szorosan együttműködnek az egészségügyi szervekkel, és maradéktalanul betartják azok ajánlásait. Amennyiben bármely európai országban ismét felütné a fejét a koronavírus-járvány augusztusig, a szervezők az onnan érkező látogatókat gyors és megfizethető árú (vagy akár ingyenes) PCR tesztekkel szűrik meg.

Az Exit a békét és szabadságot célzó ifjúsági mozgalomból nőtte ki magát, a szervezőknek különösen fontos, hogy társadalmi, környezetvédelmi és humanitárius projektekben is részt vegyenek. A huszadik évfordulón felkarolt témák a Life Stream név alatt összpontosulnak. Ennek lényege, hogy a fesztivál élő online közvetítései alatt innovatív tartalmak érhetők el, amelyek felhívják a figyelmet a világot érintő aktuális környezetvédelmi és társadalmi válságokra.

Borítókép: ilyen volt a buli 2012-ben az Exiten