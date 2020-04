Online tartották meg a Fonogram-díjátadót

Hobo, Rácz Gergő és Orsovai Reni, a Mörk, a Sárik Péter Trió, Lajkó Félix & Volosi, Krizso, a Bagossy Brothers Company is Fonogram-díjat kapott a szombaton az interneten tartott online eseményen. Életműdíjjal Kovács Katit, szakmai életműdíjjal Gőz Lászlót ismerték el.

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (Mahasz) által rendezett eseményen 12+1 hazai és 6 külföldi kategóriában adták át a szakmai zsűri által odaítélt 2020-as Fonogram-díjakat, a koronavírus-járvány miatt ezúttal virtuálisan. A győzteseket online videókban jelentették be.

Az év hazai klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele Hobo – Hé, Magyar Joe! (GrundRecords) című lemeze lett, az év külföldi klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele díjat Bryan Adams – Shine A Light (Universal Music) című anyaga nyerte el.

Az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele Rácz Gergő és Orsovai Reni – Mostantól (Schubert Music Publishing) lett, az év külföldi modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele díjat Billie Eilish – When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Universal Music) című lemeze kapta.

Az év hazai alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele díjban a Mörk – The Resurrection of Mörk (Schubert Music Publishing), az év külföldi alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele díjban Lana Del Rey – Norman Fucking Rockwell! (Universal Music) részesült.

Az év hazai elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele díjban Krizso – Boys in the City, Girls from the Woods (szerzői kiadás) című lemeze, az év külföldi elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele díjban Armin van Buuren – Blah Blah Blah (Sony Music) című dala részesült. Az év hazai rap vagy hiphop albuma vagy hangfelvétele a Ganxsta Zolee és a Kartel – Oldskool (MFM Music), az év külföldi rap vagy hiphop albuma vagy hangfelvétele Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Sony Music) című dala lett.

Az év hazai hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele díjat a Leander Kills – Luxusnyomor, valamint a Mudfield – Sárrét című albuma megosztva kapta (mindkettő kiadója a Keytracks Hungary), az év külföldi hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele díjat a Slipknot – We Are Not Your Kind (Magneoton/Warner Music) kapta.

Az év hazai hagyományos slágerzenei albuma vagy hangfelvétele díjban Balázs Pali – Majd holnap írok… (szerzői kiadás), az év hazai kortárs szórakoztatózenei albuma vagy hangfelvétele díjban a Cimbaliband és Danics Dóra – Iram (Fonó) című albuma részesült.

Az év hazai gyermek albuma vagy hangfelvétele díjat a Veronaki – Mosó Masa mosodája (Universal Music) című albuma, az év hazai jazz albuma vagy hangfelvétele díjat a Sárik Péter Trió – X Bartók (szerzői kiadás) című lemeze nyerte el.

Az év hazai világ- vagy népzenei albuma vagy hangfelvétele Lajkó Félix & Volosi lemeze (Fonó), az év felfedezettje a Carson Coma (Gold Record) lett.

Az év hangfelvétele Fonogram-díját a közönség szavazása alapján a Bagossy Brothers Company – Olyan Ő (Prime Event Management) című dala kapta.

Az életműdíjat Kovács Kati énekesnő, a szakmai életműdíjat pedig Gőz László zenész, tanár, a Budapest Music Center vezetője vehette át virtuálisan.

A Fonogram díjat – Arany Zsiráf díj néven – a magyarországi hangfelvétel-kiadás kiemelkedő sikereinek és teljesítményeinek díjazására alapította a Mahasz közgyűlése 1992 szeptemberében. A díj neve 2004-től kezdve Fonogram – Magyar Zenei Díj.

A díjjal egyebek mellett elismerik a hangfelvétel-kiadás kiemelkedő sikereit létrehozó művészek és kiadók tevékenységét.