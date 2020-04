Összefog Ridley Scott és Lady Gaga

A Gucci-divatbirodalom bemutatása Maurizio Gucci meggyilkolásának történetén keresztül Ridley Scott filmrendező régen dédelgetett terve volt. Az Oscar-díjas Gladiátor rendezője az MGM filmstúdióval szerződött a film elkészítésére, melynek sztárja Lady Gaga lesz.

Bár a többi hollywoodi stúdióéval együtt a koronavírus-járvány miatt az MGM produkciói is leálltak, bemutatóit elhalasztották, a stúdió januárban munkába állt új főnöke, Michael De Luca nem tétlenkedik, átszervezte a vezetőséget és új produkciók előkészületeibe vágott bele – számolt be róla a The Hollywood Reporter.

A hollywoodi szaklap úgy értesült, hogy a Ridley Scott Gucci-filmjéért folyó küzdelemben az MGM azzal utasította maga mögé a Netflixet, hogy a rendezőnek fontos volt a film széleskörű mozis forgalmazása is, amelyet az MGM biztosított.

A The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed (A Gucci ház: egy szenzációs gyilkosság, őrület, ragyogás és kapzsiság) című könyv nyomán készült forgatókönyv Murizio Gucci, a nyolcvanas években hanyatlásnak indult divatbirodalom fejének meggyilkolását állítja a családtörténet középpontjába. A Gucci-birodalom örökösének meggyilkolását 1995-ben volt felesége, Patrizia Reggiani tervelte ki, akit ezért 29 évi börtönbüntetésre ítéltek. A korabeli sajtóban fekete özvegyként emlegetett exfeleség szerepére Scott Lady Gagát szemelte ki, a stúdió már tárgyal a szerződéséről.

A film produceri feladatait a 82 éves rendező és felesége, Giannina Scott látja el.

Az MGM annyira bízik a produkció megvalósításában, hogy 2021. november 24-re már ki is tűzte premierjét.

Borítókép: Lady Gaga a 2019-es Met Gálán