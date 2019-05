Páros lábbal rúgták hátba Schwarzeneggert (videó)

A korábbi testépítő és színészlegendát egy nyilvános eseményen rúgta meg egy férfi – számolt be róla az Origo.

A korábbi kaliforniai kormányzó a nevét viselő Arnold Classic Africa testépítőversenyen vett részt Dél-Afrikában a Johannesburghoz tartozó Sandtonban.

Schwarzenegger éppen a telefonjával vette fel videóra, ahogy fiatalok táncolnak körülötte, amikor

A számtalan hollywoodi klasszikus akciófilmben (Terminátor, Predator, Vörös zsaru, Conan és még sorolhatnánk) játszott szerepeivel óriási sztárrá váló 71 éves legenda a rúgás erejétől bezuhant a nézők közé.

Schwarzenegger nem sérült meg a támadásban, a tettest azonban azon nyomban leteperték, majd eltávolították a teremből.

Az osztrák születésű, de már évtizedek óta amerikai állampolgár Schwarzenegger a történtek után is megőrizte jókedvét, amit mutat, hogy az esetet követően is posztolt olyan videót, ahol rajongókkal találkozik Johannesburgban.

Make sure to tune into my @Snapchat to see all 90 sports we have here at the @ArnoldSports Africa! Fitness is for everyone. pic.twitter.com/bNjSTQS9Aj

— Arnold (@Schwarzenegger) May 18, 2019