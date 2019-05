Rajongók, figyelem: négy új Harry Potter történet érkezik

A négy különálló sztori a Roxfort életébe és tantárgyaiba enged majd mélyebb bepillantást, de a varázslóvilágról is újabb ismereteket szerezhetnek a rajongók.

J. K. Rowling a Pottermore weboldalán keresztül tudatta, hogy négy új Harry Potter minikönyvet jelentet meg, melyekből kettő ebook formájában már június 27-től elérhető lesz – írja a Mirror alapján a hirado.hu. A négy különálló sztori mind a Roxfort életébe és tantárgyaiba enged majd mélyebb bepillantást, de a varázslóvilágról is újabb ismereteket szerezhetnek a rajongók.

“Készülj fel, hogy ezekkel a rövid történetekkel, melyeket a History of Magic kiegészítő kötet és az Egyesült Királyság nemzeti könyvtárának kiállítása ihletett, még jobban elmerülsz majd a varázsvilág gazdag történetébe, legyen az a saját mugli történelmünk, vagy a világé, amit Rowling alkotott” – olvasható a Pottermore oldalán.

A Harry Potter: A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts, a Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology, a Harry Potter: A Journey Through Divination and Astronomy és végül a Harry Potter: A Journey Through Care of Magical Creatures című könyvekhez illusztrációk is készültek, melyeket Rohan Daniel Eason jegyez.

A könyvek elsőként angol, francia, olasz és német nyelven lesznek elérhetőek.