Újra együtt forgat Murray és Coppola

Sofia Coppola 15 évvel az Elveszett jelentés című Oscar-díjas filmje után ismét Bill Murray főszereplésével forgat. A produkció az A24 független filmstúdió és az Apple első közös filmjeként készül el – írja a The Hollywood Reporter (THR).

Francis Ford Coppola rendező lánya, Sofia Coppola On the Rocks című filmje egy apa-lánya történet lesz, amelyben Rashida Jones alakítja a női főszerepet. A fiatal anyát játszó Jones New Yorkban találkozik playboy apjával (Murray). A forgatás idén tavasszal kezdődik a metropoliszban.

Az A24 független filmstúdió és az Apple tavaly novemberben jelentette be együttműködési megállapodását, amelynek első gyümölcse lesz Coppola filmje. A szerződés keretében a stúdió – amely az Oscar-díjas Holdfényt gyártotta – egy sor produkciót készít az Apple hamarosan induló új streaming szolgáltatásának.

A THR szerint egyelőre nem világos, hogy ezek a filmek moziban is megjelennek-e, de az A24 maga intézi filmjei mozis forgalmazását.

Sofia Coppola korábban a Lopom a sztárom című filmet forgatta az A24 stúdióval. Az On the Rocks elkészítésén producerként is dolgozik Youree Henley társaságában.

Bill Murray legutóbb a 2016-ban bemutatott, női főszereplőkkel forgatott Szellemirtókban tűnt fel egy kis szerepben önmagát alakítva a filmvásznon. De idén több új filmben is látható majd: köztük a Zombieland folytatásában, a The French Dispatch című Wes Anderson-moziban és Jim Jarmusch The Dead Don’t Die című filmjében.

Borítókép: Sofia Coppola és Bill Murray 2003-ban az Elveszett jelentés bemutatóján

AFP / Jean-Loup Gautreau