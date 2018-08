Weinstein Budapesten is molesztált?

Ezúttal a Marco Polo című Netflix-sorozat producernője, Alexandra Canosa nyújtott be keresetet a filmmogul ellen.

Alexandra Canosa egy részletes, 72 oldalas keresetet nyújtott be Harvey Weinstein ellen, 10 millió dolláros kártérítést remél a pertől – írja az Origo.hu.

A korábban tíz évig a Weinstein Company-nál dolgozó nő szexuális zaklatással és fizikai bántalmazással vádolja Weinsteint, aki az irat szerint 2010 és 2017 között többször is megerőszakolta, szexuális együttlétre kényszerítette és verbálisan inzultálta a nőt. Mindez Los Angelesben, Manhattanben, Budapesten és Malajziában lévő szállodákban történt. Canosát állítása szerint Weinstein a karrierje tönkretételével, megalázással és ellehetetlenítéssel fenyegette meg, így hosszú időn át sakkban tarthatta a nőt, aki mostanáig nem szólt a történtekről.

Weinstein ügyvédje, Phyllis Kupferstein visszautasította a vádakat, szerinte Canosa Weinstein barátja volt, aki tíz éven keresztül dolgozott a cégnek, és beutazhatta a világot, miközben különféle produkciókat felügyelt – vagyis inkább hálásnak kéne lennie az általa perelt férfinak.

Sajtóértesülések szerint a napokban Ashley Judd színésznő is jogi úton követel elégtételt Harvey Weinsteintől, hiszen ő is pert indított a producer ellen. A szexuális botrányokba belebukó Weinstein így is számos polgári peres eljárás vádlottja, és további bírósági tárgyalásokra számíthat Kaliforniában, New Yorkban és az Egyesült Királyságban is.

Borítókép: Harvey Weinstein amerikai filmproducer / Forrás: MTI/EPA, fotós: Peter Foley.