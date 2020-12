10 kedvenc fotónk az előző Tündérszépekről

Összegyűjtöttünk tíz remek fotót a Tündérszépek második szériájából. Egyúttal itt is arra buzdítunk minden hölgyet, hogy jelentkezzen a mostani megmérettetésre, vagy buzdítsa erre ismerősét. Bizonyítsuk be, hogy a Heves megyei lányok a legszebbek az országban!

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Mint arról korábban már beszámoltunk, immáron harmadik alkalommal indult el a nagy sikerű Tündérszépek. Mutassuk meg, hogy nálunk élnek a legszebb lányok! Jelentkezz még ma vagy buzdítsd a nevezésre tündérszép barátnődet! Heves megyében az itt élő, itt született vagy itt tanuló hölgyek jelentkezhetnek.

A Tündérszépek nem csupán óriási lehetőséget kapnak azzal, ha indulnak a versenyen, de a felkészítőtáborok és showműsorral egybekötött televíziós döntő mellett értékes nyeremények is várnak a legszebbekre. A szépségkirálynőt és udvarhölgyeit milliós értékben várják nyeremények, és egyéves autóhasználat is. Tótpeti Lili, 2020 Tündérszépe például egy Mercedes-Benz A220 4Matic kulcsait vehette át győzelme után.

Számos újítással is várjuk majd a versenyzőket. Ezek egyike, hogy tavalyi háziasszonyunk-mentorunk, az Európa legszebbjének választott Kocsis Korinna mellett több szépségkirálynő is segít majd titeket a verseny során. A Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter is mentorként segíti majd a felkészülést, már az első felkészítő táborban is, míg Késmárki Enikő Rebeka, a 2015-ös Miss World Hungary Miss Sport-díjasa, aki edzőként hozza majd a legjobb formába a lányokat.

A megyei és regionális fordulók az online térben zajlanak, amelyek tétje a következő fordulóba való továbbjutás. Ezeket követi két közönségszavazás, majd az országos döntő. A megyei elődöntő online szavazása február 15-én kezdődik. Érdemes mihamarabb jelentkezni, hiszen a megyei fordulókba csak 30-30 lány juthat be. A megyei és regionális előválogatókból a szakmai zsűri által kiválasztott 3 versenyző, illetve a szavazók által legmagasabb értékelést kapott versenyző – összesen tehát 4 hölgy – jut tovább a döntőbe. Itt végül televíziós show-műsorban, a zsűri választja majd ki a szépségkirálynőt és két udvarhölgyét, illetve az olvasók döntése nyomán közönségdíj is gazdára talál.

Mostani képes összeállításunkban a második széria szépségei közül válogattunk, akiket imádott a kameránk vagy épp a saját portfóliáját találtuk lenyűgözőnek:

A versenyt és a fotózásokat a hatályos járványügyi intézkedéseknek megfelelően, kollégáink és a fotózáson részt vevők egészségének védelmére ügyelve bonyolítjuk le. Az aktuális intézkedésekről időben értesítjük az érintetteket.