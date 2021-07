Az ország legszebb könyvelője lehet majd a stílusos Panna

Vészi Panna Eperke úgy viseli a komolyabb zakót is, hogy mindenkinek megakad rajta a szeme. A 19 éves lány Baranyát képviseli a Tündérszépek döntőjében.

Ezt ne hagyja ki! Előre megtervezett baloldali médiakampány lehet az állítólagos lehallgatások ügye

Vészi Panna Eperke kiskorában még el is sírta magát, amikor fotózták, de azóta nagyot változott a világ, ő pedig a Tündérszépek döntőjében lép ki a rivaldafénybe. A 19 éves lány Baranya megyét képviseli a szépségverseny fináléjában.

A pécsi, stílusos lány szerint egyébként, bár egyre többen sminkelnek, és nem csak akkor, ha például szórakozni mennek, hanem akkor is, ha kilépnek az utcára egy átlagos hétköznap, a természetes szépség a legfontosabb.

– Én is szeretek sminkelni, de szolidabb formában. Azt hiszem ugyanakkor, hogy

sokkal jobb, ha felvállaljuk a természetességünket, azt az arcunkat, amit a mindennapokban láthatnak az emberek,

hiszen így a kisugárzásunk, a szépségünk is jobban érvényesül – vallja a pécsi Tündérszép, aki szerint a belső értékek, mosoly, a kedvesség, az élettel teliség sokkal fontosabb annál, hogy például egy ruhával hívjuk fel magunkra a figyelmet. Ezt jól mutatja az is, hogy az alapvetően visszafogott, komolyabb viseletnek számító zakót is úgy tudja viselni, hogy mégis mindenki felfigyeljen rá.

Panna szeretné, hogy a Tündérszépek kapcsán is büszke legyen rá a családja, és hogy a nagyszülei akár plakátokon is lássák. Az idei nyarát egyébként arra tette fel, hogy minél több fotózáson részt vegyen, építse a karrierjét. Mindemellett azt is tudja, hogy mivel szeretne majd foglalkozni a jövőben. Jelenleg pénz- és számviteli ügyintézőnek tanult, és mérlegképes könyvelő szeretne majd lenni. S hogy miért? Nagyon szereti a matekot, mondhatni jóban van a számokkal.

Most viszont még más feladat vár rá a szakmaszerzés előtt. Nem csoda, hogy nagyon szeretné már megismerni a Tündérszépek többi döntősét is, csakúgy, mint a segítőiket, és erre hamarosan lehetősége is lesz, méghozzá országos szépségversenyünk felkészítő táborában, a Balatonnál.

Ott ugyanis háziasszony-mentorként az Európa legszebbjének választott Kocsis Korinna szépségkirálynő, valamint két mentortársa, a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter segít majd a lányoknak, hogy kihozzák magukból a legjobbat a fináléban.

Nézd meg Panna összes fotóját!