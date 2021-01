Imádta a kameránk Heves megye leendő Tündérszépeit (fotók, videó)

Festői helyszínen a héten megkezdődött a kiválasztott Tündérszépek fotózása a megyeszékhelyen. Még nem késő jelentkezni a versenyre, biztasd erre barátnődet, ismerősödet, nehogy bármelyik eddig még fel nem fedezett szépség lemaradjon élete nagy lehetőségéről.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Továbbra is folyamatosan érkeznek a jelentkezések a Tündérszépek országos szépségversenyre, amelyet tavaly novemberben harmadszor hirdetett meg a Mediaworks Hungary Zrt. A szakmai zsűri is folyamatosan értékeli a versenyre történő nevezéseket, olyannyira, hogy a héten már a kiválasztott lányok fotózása is megkezdődött.

Az Imola Hotel Platán festői környezetében hétfőn négy lány állt a kameránk elé: elsőként Kun Noémit fotóztuk, akit párja kísért el a szállodába. A 18 éves egri szépség szavai szerint egy kicsit meg volt illetődve, ennek ellenére kimondottan otthonosan, ügyesen mozgott az összes helyszínen. Őt követte Bedzsó Liliána, aki nagyobb utat tett meg, hiszen édesanyja kíséretében Ludasról érkezett a városba. A 16 éves szépség elmondta, szívesen tölti szabadidejét a barátaival. Harmadikként Szappan Rita következett Hatvanból, akiről kiderült, hogy édesanyja nevezte a versenyre, és nagyon meglepődött, amikor behívtuk a fotózásra. A 19 éves Rita megosztotta velünk azt is, hogy a jövőben táplálkozási tanácsadónak vagy személyi edzőnek szeretne továbbtanulni. A hétfői fotózások sorát Kovács Bernadett Reginával zártuk, aki Lőrinciből látogatott el a Platánba. Róla is sok érdekességet megtudtunk, például azt, hogy a Semmelweis orvosi egyetemre készül, mivel nagyon szeretne segíteni az embertársain. Figyelembe véve a mostani vírushelyzetet, nemes terveit aligha időzíthette volna tökéletesebben.

Egy nap szünet után a fotózások szerdán folytatódtak, amikor újabb három szépség mutatta meg bájait fotósunk kamerája előtt: az elsőként érkező Tamás Andrea szavai szerint izgult a fotózáson, mégis profin kezelte a helyzetet. A 23 éves egri lányról kiderült, hogy barátja édesanyja biztatta, hogy jelentkezzen a versenyre. Andreáról azt is megtudtuk, hogy a vírushelyzet miatt jelenleg futárként dolgozik egy egri étteremnél. Másodikként egy régi ismerős, Lakatos Kitti következett, akit a Tündérszépek előző szériájából ismerhettünk meg. A 23 éves Kitti ahogy legutóbb, most is Verpelétről érkezett a fotózásra, óvodai-dajka végzettséggel rendelkezik, és van egy hároméves kislánya is. A szerdai napot a 21 éves Bán Cintiával zártuk, aki a megyeszékhelyről adta be a nevezését a Tündérszépekre. Róla egyebek mellett azt tudtuk meg, hogy szabadidejében nagyon szeret lovagolni, és már hat éve foglalkozik testépítéssel. A versenyre családja ösztönzésére jelentkezett, és mint mondta, már nagyon kíváncsi a portfólióra.

A fotózások pedig a következő napokban is folytatódnak, a behívott versenyzőkkel telefonon vesszük fel a kapcsolatot, és tájékoztatjuk a tudnivalókról. Érdemes mielőbb jelentkezni a Tündérszépek aloldalán, a versenyen lányok ugyanis nemcsak óriási lehetőséget kapnak, de a felkészítőtáborok és a show-műsorral egybekötött tévés döntő lehetősége mellett értékes nyeremények is várnak a legszebbekre. A szépségkirálynőt és udvarhölgyeit milliós értékű nyereményekkel és egyéves autóhasználattal jutalmazzuk.