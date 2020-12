Íme újabb 3 egri lány, aki már bejutott a Tündérszépek első fordulójába

Mutatjuk, kik kaptak már meghívót a Tündérszépek Heves megyei fordulóját megelőző fotózásra. Még mindig nem késő, hogy te is megmérettesd magad!

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Ahogy a legutóbbi két alkalommal, a versengésre most is kizárólag 16 és 29 év közötti hölgyek nevezését várjuk a Tündérszépek aloldalon. A most induló vetélkedés a megyei válogatókkal kezdődik, ezt követik a regionális fordulók, majd az országos döntő, ahova hazánk 22 legszebb lánya juthat be. Érdemes mielőbb jelentkezni, hiszen a megyei fordulókba csak harminc-harminc, az összevont Budapest-Pest megyei előválogatóba ötven lány juthat be.

A megméretésen a lányok nem csupán óriási lehetőséget kapnak, de a felkészítőtáborok és a show-műsorral egybekötött tévés döntő mellett értékes nyeremények is várnak a legszebbekre. A szépségkirálynőt és udvarhölgyeit milliós értékű nyereményekkel jutalmazzák, s egyéves autóhasználattal is. Tótpeti Lili, 2020 Tündérszépe egy Mercedes-Benz A220 4Matic kulcsait vehette át.

Most is számos újítással várjuk a versenyzőket. Ezek egyike, hogy a tavalyi háziasszony, a korábban Európa legszebbjének is megválasztott Kocsis Korinna mellett több szépségkirálynő is segíti a legjobbakat. A Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, s a 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter is mentorként ad majd hasznos tanácsokat már az első felkészítő táborban is. Késmárki Enikő Rebeka, a 2015-ös Miss World Hungary Miss Sport díjasa pedig edzőként kap majd szerepet.

A szerkesztőségi szakmai zsűri folyamatosan értékeli a lányok beküldött fotóit, és ahogy a múlt héten, ismét kiválasztott három újabb szépséget, akik ott lesznek az első fordulójában.

A 17 éves Krinszki Gréta Egerből, saját portfólióval jelentkezett a versenyre:

A 26 éves Mező Renáta is Egerből próbál szerencsét a versenyen:

A 20 éves Bán Cintia pedig szintén a megyeszékhelyről indul a versenyen: