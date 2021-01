Íme újabb három hevesi lány, aki már bejutott a Tündérszépek első fordulójába

Mutatjuk az újabb három szépséget, akik meghívót kaptak a Tündérszépek Heves megyei fordulóját megelőző fotózásra. Még mindig nem késő, hogy te is megmérettesd magad!

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Továbbra is folyamatosan érkeznek a jelentkezések a Tündérszépek országos szépségversenyre, amelyet tavaly novemberben immáron harmadik alkalommal hirdetett meg a Mediaworks Hungary Zrt. A szerkesztőségi szakmai zsűri ezen a héten újabb három szépséget juttatott tovább gondos mérlegelést követően. Nézzük is a következő három lányt, akik már bejutottak a Tündérszépek első fordulójába!

A 24 éves Herczeg Nóra Hatvanból jelentkezett a versenyre:

A 16 éves Bedzsó Liliána Ludasról adta be a jelentkezését:

A 20 éves Kun Noémi pedig Egerből jelentkezett a megméretésre:

Természetesen a zsűri a következő napokban is folytatja munkáját, a döntésekről pedig folyamatosan értesítjük a kiválasztott szépségeket. A tapasztalt hozzáértők nincsenek könnyű helyzetben, hiszen a verseny iránt szűkebb hazánkban – és ­országos viszonylatban is – kimondottan sokan érdeklődnek. A nagy érdeklődés miatt érdemes mielőbb jelentkezni a Tündérszépek aloldalán. Már csak azért is, mert a versenyen lányok nemcsak óriási lehetőséget kapnak, de a felkészítőtáborok és a show-műsorral egybekötött tévés döntő lehetősége mellett értékes nyeremények is várnak a legszebbekre. A szépségkirálynőt és udvarhölgyeit például milliós értékű nyereményekkel és egyéves autóhasználattal jutalmazzuk.

Mint arról korábban már portálunkon is írtunk, az elmúlt két hétben is kiválasztottunk hat lányt, akik így – a most továbbjuttatott három lányhoz hasonlóan – elmondhatják magukról, hogy már biztosan ott vannak az első fordulóban. A zsűri döntésének értelmében korábban továbbjutott a 18 éves Kovács Bernadett Regina Lőrinciből, a 19 éves Szappan Rita Hatvanból, és a 22 éves Egri Nikolett Egerből. Hozzájuk csatlakozott aztán a 26 éves Mező Renáta, a 20 éves Bán Cintia és a saját portfólióval bíró, 17 éves Krinszki Gréta. Közülük valamennyien a megyeszékhelyről adták be jelentkezésüket.