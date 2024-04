A Délmagyar cikkében a Tündérszépek versenyünkre jelentkező hölgyek részére is szeretnének tanácsokkal szolgálni azzal kapcsolatban, hogyan étkezzenek a következő időszakban annak érdekében, hogy a lehető legjobb formájukat tudják mutatni. Mint kiemelték: a koplalással hirtelen elvesztett kilók megbosszulják magukat. A hirtelen súlyvesztés főleg a folyadék távozásának köszönhető ilyenkor, ezt követően kezdi el bontani a szervezet a zsírt. Ezzel együtt azonban az izomzatból is veszítünk, mely a feszes formának kifejezetten ártalmas lehet. Koplalás esetén ráadásul szervezetünk nem kapja meg a megfelelő tápanyagokat, vitaminokat, ásványi anyagokat, így az ember fáradt és erőtlen lesz. Amikor pedig ismét elkezdünk normálisan enni, mert már nem bírjuk tovább, szervezetünk raktározni kezd. Ennek következménye lesz a gyors hízás, ahol a leadott kilók akár dupláját is visszaszedhetjük.

Éppen ezért a dietetikusok az éhezés helyett a napi többszöri, kis mennyiségű étkezést javasolják.

Kerülendők a feldolgozott élelmiszerek, a cukrok, magas zsírtartalmú ételek és szénsavas italok. Ezek helyett sok zöldség és gyümölcs, teljes kiőrlésű termékek és a zsírszegény húsok szerepeljenek az étrendben. Emellett pedig fontos a megfelelő hidratáltság: sok víz fogyasztásával a bőr, a haj és a körmök is sokkal szebbek lesznek.

Nevezz még most, mielőtt betelnek a helyek Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Heves vármegye szépségei Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indult. NEVEZZ MIELŐBB, mert a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!

Ha megfogadjuk ezeket a tanácsokat nemcsak formában tudjuk majd tartani magunkat, de a közérzetünk is sokkal jobb lesz. A Tündérszépek jelentkezőinek pedig mindezeken túl szeretnénk felfrissíteni, milyen trükkökkel tudják még felkészíteni magukat például a fotózásra is.

A tökéletes smink titka

Pócs-Nagy Boglárka egri kozmetikust, sminkmestert egyebek mellett arról is kérdeztük, hogy mi a tökéletes smink titka.

– Ha a hétköznapi megjelenésünkről van szó, itt is érdemes az egyszerűségre törekedni és multifunkciós termékekben gondolkodni. Egy mindennapos, gyors sminkhez fontos egységesíteni a bőrünket. Itt megjegyezném, hogy az alapozón túl már szuper színezett fényvédők és hidratálók is elérhetőek. Ezen felül, ha az arcunkon pattanások vagy bőrhibák vannak, azokat érdemes korrektorral tompítani. Adjunk egy kis életet a bőrünknek egy lágy pirosítóval vagy bronzosítóval, igazítsuk meg a szemöldökünket és ragadjuk meg a kedvenc szempillaspirálunkat, amivel megemeljük a tekintetünket. Végül pedig ízlés szerint egy rúzzsal vagy egy szájfénnyel fejezzük be a reggeli ötperces sminkünket.

Arra is kíváncsiak voltunk, melyek azok a sminkhibák, amelyeket a leggyakrabban elkövetünk.

– A leggyakrabban elkövetett sminkhibák szerintem a rossz berögződések mentén ragadnak meg – emelte ki a szakember. – Még mindig gyakran előfordul az alapozó helytelen színválasztása, a túlrajzolt szemöldök vagy szájkontúr, a nem megfelelő helyre húzott szemceruza és az el nem dolgozott kontúrok. A tanácsadások során én azt tapasztaltam, hogy gyakran túl erősek a mozdulatok, a kelleténél bővebb az anyaghasználat és kevesebb a türelem az eldolgozásra. Egy jó sminknek nem a bőrünk felszínén, hanem azzal együtt kell élnie.