Jelentkezz, és ragyogj Tündérszépként! – erre buzdít a korábbi nyertes

A 2023-as Tündérszépek Heves vármegyei nyertese, Balázs Lili a versenynek is köszönhetően szebbnél szebb helyeken járt az elmúlt hónapokban, ellátogatott Malajziába, Dubajba, Albániába, és több rangos szépségversenyen is megmérettette magát. Mindezek mellett élete nagy álmát is valóra váltotta, hiszen saját szépségszalont nyitott. A hatvani születésű szépség is arra buzdítja a lányokat, hogy mielőbb jelentkezzenek a Tündérszépekre, hiszen ez életük nagy lehetősége lehet.

Balázs Lili is jelentkezésre buzdítja a lányokat

Fotó: Markovics Gábor / Forrás: Ripost

– Már javában tart a jelentkezés az idei Tündérszépek-szépségversenyre. Ha ki szeretnétek próbálni magatokat egy ilyen versenyen, akkor itt a lehetőség. Jelentkezzetek most! – fogalmazott Lili.