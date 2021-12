Az autósiskola forgalmáról is érdeklődtünk. Elmondta, szeptembertől érezhető az érdeklődés csökkenése, mára ötven százalékkal kevesebben tanulnak náluk. Ezt azzal magyarázza, hogy tapasztalata szerint kevés pénze van az embereknek most erre. A koronavírus-járvány hatásairól is szólt, szavai szerint vizsgáztatóit is érintette. A maszkhasználatról pedig elmondta, egyelőre a vizsgán kötelező, az órákon pedig mindenki egyénileg dönti el, viseli-e.