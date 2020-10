A Heves megyei fürdőket is nehéz helyzetbe sodorta a koronavírus

Megyénk leglátogatottabb, több tízezer turistát csalogató fürdői nincsenek könnyű helyzetben. Az ágazatot súlyosan érintette a járványhelyzet. Azt mondják, felélték tartalékaikat, elmaradtak a bevételek.

Drámai hangú közleményt tett közzé a napokban a Magyar Fürdőszövetség. A tizennyolcezer munkavállalót foglalkoztató és 95-100 milliárd forint közötti forgalmat generáló hazai fürdőágazat képviseletében a kormány azonnali intézkedését kérték a koronavírus okozta súlyos gazdasági helyzetben. Hangsúlyozták, ha az ország fürdőinek működése ellehetetlenül, azzal a turizmus utolsó, még álló mentsvára dől meg, s a vidékre irányuló belföldi turizmus is leáll.

Megyénk népszerű fürdőiben is az utolsó tartalékokat élik fel e nehéz utolsó negyedévében. Annak jártunk utána, miként próbálnak a járvány miatt kialakult krízishez alkalmazkodni, abban túlélni.

Beresnyák Gyula, az Eger Termál Kft. ügyvezetője portálunknak úgy nyilatkozott, hogy a járványhelyzet miatt nagyon nehéz helyzetbe került országszerte minden létesítmény. Köztük az általuk üzemeltetett stand illetve a Török Fürdő is.

– Az idei nyáron nagyságrendileg a felére apadt a vendégforgalmunk, ami miatt a bevételeink is hasonló arányban lett kisebb. A tavaszi szezon alatt zárva tartottunk, majd csökkentett üzemben és jegyárakkal, fokozatosan tudtuk megnyitni a szolgáltatásainkat. Elmaradtak a lengyel, cseh és szlovák vendégek, akik az előző években a vendégforgalom közel 30-40 százalékát tették ki. A belföldi turizmus is nehezen indult be, gyakorlatilag augusztus hónapra koncentrálódott a szezon – összegezte a tapasztalatokat az ügyvezető.

– Ennek ellenére egyetlen kollégától sem váltunk meg, és nem is tervezzük a leépítéseket. Csökkentettük a kiadásainkat, például az energia és az igénybe vett szolgáltatások költségeit, továbbá átütemeztük a tervezett fejlesztéseket is. Éltünk a járulékkedvezménnyel és a bértámogatási rendszer lehetőségeit is kihasználtuk. A fürdőszövetség által összeállított javaslatcsomag elfogadása óriási segítséget nyújtana minden létesítmény számára. Sajnos a mi tartalékaink is elfogytak, és a jövő évi szezon nagyon messze van. Bizakodunk abban, hogy a kormány további lépéseket tesz az ágazat megmentéséért – tette hozzá Beresnyák Gyula, az Eger Termál Kft. ügyvezetője.

A Bükkszéki Termálfürdő működésével kapcsolatban a napokban tartottak egyeztetést. Az önkormányzati tulajdonban lévő fürdő vezetője, Sánta István portálunk érdeklődésére elmondta, nagyon nehéz évet tudhatnak maguk mögött. A tavalyinál közel negyvenezer vendéggel kevesebb érkezett hozzájuk. Ez a napi belépőkkel felszorozva csaknem száz millió forintos bevétel kiesést jelent. Ezt az önkormányzat saját forrásból képtelen ellensúlyozni. Egyelőre úgy határoztak, hogy október végéig nem változtatnak a nyitva tartáson, s akkor újra áttekintik, mi a legésszerűbb megoldás.