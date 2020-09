A legújabb csillagokat díjazták szombaton a Felsővárosban

Idén is megszervezték a Felsőváros Ünnepét szombaton Egerben. Az oda látogatók a Nemzedékek terén mulathatták az időt, ahol sok más program mellett újra kiosztották a Felsőváros Csillaga díjat.

Szombaton színes programokkal várták az érdeklődőket Egerben, a Nemzedékek terén. Botkáné Németi Ibolya, a Zöldpanel Egyesület elnöke köszöntőjében elmondta, az ünnep három szervezet együttműködésével jöhetett létre, ezek az Egri Kulturális és Művészeti Központ, az ÉFOÉSZ és a Zöldpanel Egyesület. Mirkóczki Ádám, mint polgármester és mint az esemény védnöke üdvözölte a megjelenteket, gratulált az ötletgazdáknak, a szervezőknek, s örömét fejezte ki, hogy a rendezvény minden korosztály számára nyújt szórakozási lehetőséget.

Vajda Márta, A rák ellen, az emberért, a holnapért elevezésű társadalmi alapítvány igazgatója elmondta, a szervezet idén ünnepli fennállásának harmincötödik évfordulóját. Már második éve vesznek részt szűrőbuszukkal az egri eseményen. A buszban szájüregi és bőrrákszűrésen, szén-monoxid-, vércukor-, véroxigén-, szívdiagnosztikai, prosztata- és vérnyomásmérésen vehettek részt, illetve általánosállapot-felmérésre is benevezhettek az egriek. A köszöntők után zumba- és jógabemutató következett, illetve a Galagonya bábszínház lépett fel. Volt kézműves játszóház, tűzoltó-, rendőr- és mentőautó-bemutató, s a Nemadomfel együttes adott koncertet.

Az eseményen átadták a Felsőváros Csillaga díjat is. Idén egy sokak által ismert házaspár, Bak Imre és Bak Imréné nyerte el a címet. Ahogy minden évben, most is fát ültettek a csillagok tiszteletére, majd a Fertálymesteri kórus és az LGT emlékzenekar koncertezett. A díjra olyan személyeket jelölhettek, akik felsővárosi kötődésűek, és civil, közösségi vagy művészi munkájuk, szakmai sikereik, életvezetésük, a városrész érdekében végzett önkéntes tevékenységük miatt példaként állhatnak az itt élők előtt. Azok számíthatnak a csillag címre, akik többéves munkájuk révén méltóvá váltak az elismerésre.

Megtudtuk, Bak Imre és felesége 47 éve költöztek az egri lakótelepre és tizenöt éve megalakították a Magyar Rákellenes Liga Egri Alapszervezetét, amelyben a mai napig lelkesen dolgoznak. Mindketten különösen az egészség megőrzését tartják fontos célnak.

A másik két idei jelölt, Tarsoly József egri hegybíró, illetve Rázsi Botond pedagógus oklevelet kapott az eseményen.