Az elsődleges célok egyike a belváros tehermentesítése Hatvanban

A település vezetése jelentős erőfeszítéssel azon dolgozik, hogy az északi elkerülő út folytatásával igyekezzenek tehermentesíteni a belvárost. Erről is beszélt egyebek között Horváth Richárd polgármester az évzáró rendezvényen.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halétel kerüljön az asztalra karácsonykor!

– Érzelmek nélkül aligha lehet összefoglalni a mögöttünk álló évet. Szeretem ezt a várost, büszke vagyok az eredményeire – kezdte a visszatekintést Horváth Richárd a városi évzáró ünnepségen.

A Nagy Endre Rendezvényteremben megtartott eseményen a polgármester egyebek között aláhúzta: a polgáriasodó település előrelépésének kiemelt része a Fejlődő Hatvan-program, ami alapvetően határozza meg a haladás irányát. – Itt születtünk, itt élünk és remélem, a gyermekeink is itt élnek majd a jövőben – fogalmazott.

Az önkormányzat első embere szerint a 2018-as esztendő eredményei ­egyedülállóak. Hatvan gazdasági ­stabilitása példaértékű, ennek köszönhető az is, hogy a helység a saját lábán is megáll, s önerőből is képes fejleszteni.

Így például évről évre több mint 100 millió forintot költenek a belterületi utak felújítására. A jövő év első felére tervezik, hogy a Rákóczi út mindkét oldalán megújítják a járdákat, a zöldterületeket és az utcabútorokat. Ugyanez a folyamat várható a Gabi soron is. Mindezt szintén a város fedezi majd, s ennek a költsége 320 millió forint. A polgármester beszélt arról is, hogy a hatvani civilek 200 millió forint támogatást kapnak, továbbá a Dalit is felújítják.

– A munkahelyteremtésben országos szinten is élen jár Hatvan – jelentette ki beszédében Horváth Richárd –, hiszen a ciklusban csaknem kétezer új munkahely jön létre. Hatvan azon kevés magyar települések közé tartozik, ahol növekszik a gyermekszám – tette hozzá.

A városvezető az előadásában nem kerülte ki a meglévő és megoldásra váró problémákat sem, így szólt az elviselhetetlen bűzről is. A hatvaniak egységesen felsorakoztak a megszüntetése érdekében, s több mint nyolcezer aláírást gyűjtöttek. A harc még nem ért véget.

Az önkormányzat vezetője kitért a városi közlekedés nehézségeire is. Rávilágított arra: négy év alatt már 1600 autóval több közlekedik a településen, vagyis ez alatt az idő alatt egyhatodával nőtt a gépjárművek száma. Ez pedig nagyban megnehezíti a folyamatos haladást, s hozzájárul ahhoz, hogy bizony lassú a városi forgalom.

Terveik szerint folytatnák a közeljövőben az északi elkerülő út építését, a bevásárlóközpontot pedig összekötnék a Balassi Bálint úttal. Ezen az 1700 méteres szakaszon meg kell küzdeni vasúti sínnel, a Bér-patakkal és a Zagyvával, így a beruházás költsége tízmilliárd forint lenne. Horváth Richárd azt is elmondta, hogy egyeztettek a miniszterelnökséggel, amely a tervek szerint támogatja majd, hogy a kerülőút megvalósuljon.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS