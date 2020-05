Egy egri szépségipari szolgáltatónak az enyhítések után csökkent a forgalma

A kormány döntésének értelmében újranyithattak az üzletek. A szépségiparban voltak, akik eddig is dolgoztak, most viszont az óvatosak is működnek. A lapunk által megkérdezett szolgáltatók ugyan munkához láttak, de végtelenül körültekintőek, elsődleges szempont a biztonság, a fokozott fertőtlenítés.

A szépségipar művelői óvatosan bár, de fogadják a klienseiket megyénkben is. – Úgy döntöttem, hogy még a májust mindenképp csökkentett óraszámban fogom végigdolgozni, megvárom, hogy mivel jár a korlátozások könnyítése. A higiéniára továbbra is maximálisan figyelek, alap a fertőtlenítés, és ezenfelül beszereztem egy légtisztító készüléket is, ezzel is biztosítva a megfelelő feltételeket. Kollégáimmal továbbra is igyekszünk egyeztetni a napi beosztást, hogy minél kevesebben tartózkodjanak az üzletben egyszerre. Egyelőre marad a felállás, négy maximum hat vendéget vállalok egy napra – mondta egy egri mani­kűrös. Akad azonban olyan kozmetikus, aki még ennél is óvatosabb. Egy neve elhallgatását kérő egri hölgy úgy nyilatkozott, hogy csak május 19-étől dolgozik újra. Jövő héten festés és alapos takarítás, fertőtlenítés után várja a törzsvendégeit. – Egyelőre szigorúan telefonos egyeztetés után, óránként egy szépülni vágyót fogadok védőfelszerelésben és arcpajzsban. Arra kérek azonban mindenkit, hogy a saját és mások egészsége védelmébe csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha teljesen egészséges – figyelmeztetett. Készülnek az új frizurák már a szalonokban A hajszobrászok is nyitnak, de természetesen ügyelnek a higiéniára. A Biohair szalonjai május 3-tól fogadnak vendéget normál nyitvatartási idő mellett. Mindemellett azonban kérik a betérőket, érkezzenek maszkban, és ha nincs náluk, vásárolhatnak a helyszínen. Fontos, hogy kísérő nélkül menjenek, és fogadják el, hogy minden szolgáltatást alapos hajmosással kezdenek. Kiemelték, hogy a borbélyszolgáltatásuk viszont még szünetel. Az egri Tesco épületében működő Express fodrászatban a kijárási korlátozás alatt is fogadtak vendégeket a megszabott három óráig, hétfőtől azonban a rendes nyitvatartási időre álltak vissza. A roham azonban elmaradt. – Az enyhítés előtt nagyon sokan voltak, folyamatosan akadt dolgunk. Azt vártuk, hogy hétfőtől még többen bejelentkeznek majd, de ehhez képest kevesebb az érdeklődő. Arra tudok gondolni, hogy sokan minket választottak, mert a fodrászuk nem fogadta őket a korlátozások alatt, mi pedig folyamatosan nyújtottuk a szolgáltatásainkat. Úgy vettem észre, hogy az embereket nem akadályozta a vírus abban, hogy a hajukat vagy a körmüket rendbe tetessék – számolt be a tapasztalatairól a fodrászat munkatársa. A használt ruhákat most átgőzölik Körbenéztünk a használt ruhák piacán is, ahol különösen kényes kérdés, bízunk-e az eladóban. Azt tapasztaltuk, hogy bár a turkálók is nyitnak, de óvatosak. Két egri üzletben is jártunk, az egyikük még a szűkebb, másikuk már a megszokott nyitvatartás mellett várja a vásárlókat. A közös pont pedig az bennük, hogy a tisztasági előírásokat betartják, sőt fokozták is. – Azt szeretném, ha biztonsággal tudnának hozzánk jönni vásárolni, éppen ezért folyamatosan használjuk a fertőtlenítőt. Az ajtóban hipós lábtörlés és kéztisztítás után, maszkban lehet bejönni. A felpróbálandó ruhákat átgőzöljük, ezután kerülnek újra az üzletbe. A helyiséget mindennap gőztisztítóval fogjuk kezelni. Fontos, hogy egy időben maximum öten tartózkodhat a boltban – tájékoztatta munkatársunkat az egyik üzlet.