Humánus munkaadókkal dolgozhatnak a Heves megyei munkavállalók

Hétről hétre változik a helyzet a gazdaságban, de a munkanélküliség egy darabig probléma lesz. Heves megyei szakszervezeteket kérdeztünk a munkaerőpiac helyzetéről.

A váratlan vírusos vészhelyzet meglepő következményeket hozott a munkavállalók számára, válaszolta a Heol érdeklődésére Fodor Pálné, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MSZSZ) megyei képviselet-vezetője.

A hozzájuk beérkezett telefonos megkeresések nagyobb része olyan dolgozóktól származott ugyanis, akik nem tagjai szakszervezetnek.

– Főként a – fizetett és fizetés nélküli – szabadságolással, a „hazaküldéssel” összefüggésben merültek fel kérdések, amelyek a munkabér nagyságát is érintik – emelt ki több panaszt Fodor Pálné.

– Az jó dolog, hogy moratóriumot vezettek be a hiteltartozások törlesztésére, de vannak, akik azért nem vállalják ezt, mert nem akarnak majd hosszabban és több kamattal fizetni, bár a környező országokban is erre helyezték a kormányok a hangsúlyt. A létszám leépítése a különböző cégeknél megrengeti a család bevételét, és hiába van ígéret arra, hogy újrainduláskor visszavárják a dolgozókat például a vendéglátás, a szállodaipar területén, a munkavállalók azt mondják, hogy ígérettel nem lehet a boltban fizetni. A szociális ellátásban, az idősotthonokban van olyan munkavállaló, akit azért küldtek el, mert családi okok miatt nem vállalta a beköltözést az otthonba a vírushelyzet idejére – tájékoztatta portálunkat Fodor Pálné.

Hajdu Antal, a Vasas Szakszervezeti Szövetség regionális ügyvivője szerint a visszajelzések alapján úgy tűnik, a munkáltatók ugyan elgondolkodtak a gazdaságvédelmi akciótervben meghirdetett segítségek igénybevételén, de nem éltek vele, mert még a módosított feltételek is túlzóak számukra.

A cégek szempontjából jobban megéri elküldeni a dolgozót és később, ha kell, újra felvenni, mint a bizonytalan helyzetben minimális segítséggel megtartani. A gazdaság áll. Régiószerte egyelőre csak a bérelt munkaerőt küldték el a munkáltatók, de egy hónapnál előrébb senki nem lát a vállalkozások tulajdonosai közül.

Hajdu Antal szerint a Heves megyei munkavállalók szerencsésebbek az ország többi részében lévőkhöz képest, mert humánus munkaadókkal dolgozhatnak.

Dudás Roland, a LIGA Szakszervezetek észak-magyarországi területi referense lapunknak elmondta, hogy hozzájuk is fordultak szakszervezeten kívüliek segítségért. A tapasztalatuk az volt, hogy ahol működött érdekképviselet, ott sikerült megakadályozni a létszám-leépítéseket.

– A cégek várták a bértámogatást, ami elsőre nagyon szigorúra sikerült, aztán változtattak a feltételeken és egyre többen próbálják igénybe venni. A kisvállalkozások ugyanakkor azonnal elküldtek dolgozókat, főként a turizmusban, a vendéglátásban érdekeltek. E munkavállalóknak nem tudtunk segíteni. Miután hétfőn beindult az élet vidéken, viszonylag hamar visszavehetik a dolgozók egy részét a munkaadók. Voltak, akiket azzal az ígérettel küldtek el közös megegyezéssel, hogy visszaveszik őket és támogatást is igénybe vesznek utánuk, bár ez azért nem egészen így van – fejtette ki Dudás Roland. Hozzátette, attól lehet tartani, hogy rosszabb anyagi feltételekkel próbálják meg őket újra alkalmazni.

Arról is beszélt a referens, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás még most kezdődne el, ezen a téren egy hónap múlva lehet tisztábban látni. Az autóipar is kezd éledezni. Ott hétről hétre változik a helyzet, egy-egy leépítésre készülő beszállító hirtelen kaphat olyan megrendeléseket, amelyek miatt végül nem bocsát el, vagy éppenséggel visszavesz embereket. Nem biztos, hogy mindenki azonnal talál magának munkát, a munkanélküliség problémája még egy ideig sajnos jelen lesz.

Háromszázezernél több munkanélküli

Fodor Pálné szerint az MSZSZ és a kormány közötti Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma üléseken több téma is napirendre került. Például a regisztrált álláskeresők száma az országban meghaladja a háromszázezret, amelyre pillanatnyi megoldás a három hónapra járó álláskeresési járadék, de a további munkáról egyeztetni kell.

A munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó cégeknél a kutatás-fejlesztésben részt vevő dolgozók bértámogatása 40 százalék lesz, s tart az egyeztetés a SZÉP-kártyákra utalt összeg felhasználásáról. Hétfőn a táppénz és a munkavégzéskor megfertőződött munkavállaló költségei közti különbség megtérítéséről, a százszázalékos táppénz lehetőségéről is szó esett, de még csak vizsgálódik a hatóság.

Ajánlókép: illusztráció / Archív fotó: Berán Dániel