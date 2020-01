Káros az egészségre a levegő Egerben

A magas szállópor-tartalom miatt többfelé tovább romlott a levegőminőség. A hét elején Egerben is veszélyes volt a levegő minősége, ami különféle kellemetlen tüneteket okozhat. Mindemellett kifejezetten kockázatos most a szabadban sportolni a mozgásra vágyóknak.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ kedden az MTI-vel azt közölte: Egerben és Putnokon veszélyes, Kazincbarcikán és Sajószentpéteren egészségtelen a levegő minősége. További hét településen pedig kifogásolt a levegőminőség, ezek között van Budapest, Miskolc s Nyíregyháza is.

Okkal panaszkodnak azok, akik az egri belvárosközeli utcában laknak.

– A négysávos út szinte a szomszédságunkban van. Reggel hét óra körül szoktam szellőztetni, s mindig füst- és kipufogószagot érzek, ­szinte rosszabb levegő áramlik a lakásba, mint ami távozik. Nagyjából egy kilométerre található tőlünk a Szala városrész, ott is borzasztó a levegő. Mindennel fűtenek, ami mozdítható, s ha van egy kis szél, szerintem még a város másik részén is érezhető a szag – mondta egy helybeli férfi.

A kertvárosi részeken élők is azt érzik, hogy egyre kifogásolhatóbb a levegő minősége a megyeszékhelyen.

– Nehezebben veszem a levegőt, és gyakran köhögök is emiatt, szinte mindegy, hogy a sétálóutcán vagy a Lajosvárosban tartózkodom. Különös, hogy nem a főútnál, hanem a családi házak között a legrosszabb a helyzet. Kifejezetten érezhető, hogy a legtöbb lakásban ugyan gázzal fűtenek, de a kertes házakban fával, szénnel, meg ki tudja, mivel. Arról már nem is beszélve, hogy szellőztetés alkalmával orrfacsaró levegő az, ami az ablakon beáramlik, legyen az a nap bármelyik szakaszában – számolt be róla egy másik egri.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ fokozottan felhívja az érintett településeken élők figyelmét, hogy a gyermekek, az idősek, a várandós kismamák és a krónikus betegségben szenvedők – ha lehet – ne tartózkodjanak ilyenkor a szabadban. Veszélyes levegőminőség esetén már az egészséges emberek is légúti tüneteket tapasztalhatnak.

A meteorológiai előrejelzés szerint a következő napokban nem várható a levegőminőség jelentős javulása. A kedvezőtlen meteorológiai helyzet, a légszennyező források jelenléte és a földrajzi adottságok nem kedveznek Egerben sem. Dr. Kristofori György siroki háziorvos lapunk kérdésére úgy fogalmazott: mivel nem fúj a szél, és nincs levegőmozgás sem, így amit „termelünk” – származzon az a kéményekből vagy az autók kipufogójából –, a föld közelében társul a fagyos, ködös, zúzmarás időjárással. Mindez pedig szennyezett levegőt eredményez, amit az ember belélegez.

– Ha nincs változás az időjárásban, akkor a kibocsátott anyagok napról napra egyre inkább felhalmozódnak a levegőben. Ez problémát okoz, főként azoknál, akik például asztmásak, rekedtek vagy érzékeny a hangszalagjuk, de gondot jelent még a gyermekek, a várandósok és a szívbetegek körében is. Jelentkező tünet egyebek között a krákogás, rekedtség és a fuldoklás is – hangsúlyozta az orvos. Hozzátéve, hozzá még nem fordultak ilyen panaszokkal a betegek.

Fontos, ha valaki egészségtelen levegőjű városban él, és szeret futni vagy biciklizni, azt ne forgalmas helyen tegye.