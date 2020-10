Kidőlt fák, csúszós utak és áramkimaradás érkezett az első hóval Heves megyébe (videó, fotók)

A vasárnap éjszaka óta tartó szakadatlan esőzés több helyen problémákat okozott a megyében. Poroszlón az általános iskolában szünetel a tanítás. Több helyen is kidőlt fák nehezítették a haladást a Mátrában, ahol szokatlan módon már október közepén több mint tíz centiméteres hó hullott.

A szokatlanul nagy mennyiségű csapadék hatására oly mértékig beázott kedden a poroszlói Vass Lajos Általános Iskola bővítés alatt lévő épülete, hogy a tanítás két napja szünetel az intézményben. Az őszi szünetig tantermen kívül, digitális munkarendben folytatódik tovább az oktatás. Terveink szerint november 2-án térhetnek vissza – tudtuk meg dr. Ballagó Zoltántól, az egri tankerület vezetőjétől.

A folyamatos esőzés máshol is gondot okozott. Egerben a Madách utcában szerdán egy fa dőlt a mellette parkoló autóra, s az Eszterházy téren is feladta a csapadékkal vívott harcot egy másik gyökérzete.

– Az Eszterházy téren egy hatvan centiméter törzsátmérőjű ostorfa lombkoronája a harminc órája zuhogó esőtől oly mértékben elnehezült, hogy a reggeli viharos szélben kidőlt – tájékoztatta lapunkat Juhász Géza, a Városgondozás ügyvezetője. Hozzátette: feldarabolják, majd szociális tűzifaként a rászorulók otthonainak fűtésében segít.

– Még kedden munkaidő után arról kaptunk jelzést, hogy egy Vécsey-völgyi árok megtelt és azonnali tisztítására van szükség. Kollégáink soron kívül kitakarították az eldugult úgynevezett hordalék fogót. Szerdán folytattuk a szakasz karbantartását, ez egyébként évek óta visszatérő problémás terület – világított rá.

Nem csupán a megyeszékhelyen okozott gondot a változékony időjárás, hanem a Mátrában is. A Közút gyöngyösi munkatársai és a katasztrófavédelem már kora reggel megkezdte a munkát a lezárt kékestetői bekötőúton.

– Bár társaságunk hivatalosan minden év november tizedikétől áll át téli üzemeltetési üzemmódra, már készültünk az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a korai havazásra – közölte lapunk kérdésére Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője. – Ennek megfelelően kedd éjszaka készenlétben volt gyöngyösi mérnökségünk, így hajnalban amint a csapadék hóra váltott, azonnal megkezdtük a Kékesen, Galyatető és Mátraszentistván térségében is a szükséges síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkákat.

Az elmúlt napok esőzése lazította fel a talajt, ám a szerda hajnali havazás is hozzájárult a természeti károkhoz.

– Mivel a térségben a fák lombkoronája még nem hullott le, ezért nagyobb mennyiségű hó maradhatott meg rajtuk. A nagy súly miatt az út fölé több szakaszon is belógnak az ágak. Ezért egy brigádunk soron kívüli cserjézést is végez útlezárás mellett, hogy ezeket eltávolítsa. A munkákat folyamatosan végezzük a térségben, addig is a közlekedők türelmét és megértését kérjük – tájékoztatott szerdán délben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője.