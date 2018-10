Mindenhol szükség van a civilekre

Rengeteg ­színes rendezvényt szerveznek mind a megyeszékhelyen, mind az azt körbe­vevő településeken. Ezeket természetesnek vesszük, pedig komoly munka van mögöttük, nagyon sok esetben önkénteseknek köszönhetők e programok.

­Szarvaskő legnagyobb rendezvénye a csipkebogyó-fesztivál, ami már több mint tízéves múltra tekint vissza. A rendezvény mára olyannyira kinőtte magát, hogy több ezrek látogatnak el a programra. Mindez mit sem érne, ha nem lennének lelkes, többnyire helyi önkéntesek, akik vállalják az esemény megszervezését, lebonyolítását. Hasonló a helyzet Demjénben is, ahol a népszerű káposztás napot a helyi civil szervezetek bonyolítják le, Felsőtárkányban pedig minden évben önkéntesek nyújtják a tésztát a rétesfesztiválon.

De nem csak a kistelepüléseken, a megyeszékhelyen is óriási a civilek jelentősége, mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a saját ünnepükön, az Eger Civil Ünnepén évente több tucat civil szervezet mutatkozik be. A városban különösen nagy hangsúlyt fektetnek a közösségépítésre, a 2016-ban indult helyi közösségi fejlesztési program célja, a közösségépítés, a civil társadalom megerősítése, a fiatalok támogatása, valamint a helyi kulturális élet megújítása. Jó példa erre a Felsőváros Csillagai – közösen a közösségért projekt, amelynek keretében arra igyekeznek buzdítani a városrészben élőket, hogy szervezzenek önálló programokat, jobban megismerjék egymást, valamint a helyben felmerülő problémák megoldásában is nagyobb szerepet vállaljanak.

Hagyományaink őrzői

Civil szervezetek nélkül egy-egy falunap, közösségi ünnep, vagy megemlékezés sem lenne ugyanaz. A legtöbb térségi településen működik valamilyen hagyományőrző egyesület, amelyek lelkesen bemutatkoznak a helyi rendezvényeken, s olyanok is akadnak, akiket bizony külföldre is hívtak már nem egyszer fellépni. Rengeteg helyi népszokást, hagyományt elevenítenek fel időről időre ezek a szervezetek, ezért is elengedhetetlen támogatni fennmaradásukat. Jó példa erre a Novaji Remélők Egyesülete, akik a remélést éltetik, de hasonlóan fontos az Ostorosi Asszonykórus tevékenysége is, amely a helyi és a környékbeli népdalok fennmaradásáért tesz.

Összeismertetik a helyieket

A kistelepüléseken is egyre inkább felismerik a közösségépítés jelentőségét, hiszen fontos, hogy az újonnan letelepülő, fiatal családokat megismerjék a helyiek, és fordítva, hogy összetartó, cselekvő közösség alakuljon ki. Ennek okán tartanak ma Noszvajon ismerkedőnapot a Barlanglakásoknál, de nemrég Szarvaskőben is rendeztek hasonlót.

– Nagyon sok új család költözött ide az utóbbi években, és fontosnak éreztük, hogy megkönnyítsük az újonnan érkezettek és a már régóta itt élők számára az összerázódást. Egy sikeres nap volt, új kapcsolatok alakultak ki, szeretnénk még hasonló rendezvényt – árulta el Szabóné Balla Marianna szarvaskői polgármester.