Nehéz helyzetbe kerülhet a Vidróczki Néptáncegyüttes

Az ötvennyolc éve alakult táncegyüttes életére újra rányomja bélyegét a járvány. Elmaradnak a rendezvények, ezek nélkül a működésük ellehetetlenül. Egy éve csak a próbákig jutnak el, a fellépési lehetőségek sorra meghiúsulnak.

Gyöngyös országhatárokon túl is jól ismert művészeti együttesének a működéséhez szükséges összeget alapvetően a fellépésekből származó bevételek adják. Ezenkívül pályázatok és támogatások egészítik ki a költségvetésüket. A járványhelyzet miatt idén egyetlen fellépésük sem volt. A többi forrás önmagában nem elegendő. Ombódi András, az együttes művészeti vezetője mesélt a jelen helyzetről:

– A fellépésekhez olyan ruhákat készítünk, amelyekkel a muzeális viseletet másoltatjuk. Egy leányruha ára másfél millió forint, s például az alsószoknya az pluszpénz. Egy fejdísz több százezer. A fiúk ruhája kevesebbe kerül, de nem olcsó. Nagyon szép öltözetek, de az évszázados hagyományokat hűen másoló darabok nagyon drágák. Magyarországon ma olyan fejlettségű a néptánc világa, hogy aki a megnövekedett elvárások között az élmezőnybe akar tartozni, ilyen összegeket kell áldoznia a táncosok megjelenésére. Aki nem tartozik az elitbe, azt nem hívják fesztiválokra. A színvonalas repertoárt biztosító neves koreográfus alkalmazása is nagy összeg, hiszen ők ebből élnek.

A Vidróczki Alapítványnak még vannak vésztartalékai, de az nem jelentős összeg a költségekhez képest. Az országos versenyfesztiválok is alkalmazkodnak vírushelyzet tömegrendezvényekről szóló követelményeihez. Ez nem csak az esemény megtartására, az oda beengedhető létszámra érvényes. Külön nehézség a táncosoknak is.

– A néptáncot nem lehet távolságtartással művelni – sorolja a gondokat a vezető. – A tavasz végén úgy kezdtük újra a próbákat, hogy két méterre álltunk egymástól. Természetesen mindenki féltette az egészségét. Ennek csak annyi haszna volt, hogy legalább újra láttuk egymást. Maszkban nem lehet táncolni, énekelni meg főleg nem. Most megint rendszeresen próbálunk, a jövő tavaszi versenyfesztiválra készülünk. Időben vagyunk, mert egy koreográfia fél év alatt készül el, akárcsak a táncosok ruhája. Mindez nincs ingyen, a ruhán és a koreográfuson kívül a próbadíjat is fizetni kell. Tavaly ősszel is ilyen helyzetben dolgoztunk, idén nem léphettünk fel. Most csak azt tehetjük, hogy bízunk benne, ez nem ismétlődik meg még egyszer.

Erre a felkészülésre még van pénz a tartalékokból, de jövőre már két év kiesést kell behozni. A Vidróczki berkeiben arra gondolni sem akarnak, hogy akár a vírus, akár más miatt 2021-ben ismét elmaradnak a fellépések. Jól tudják, hogy akkor könnyen végleg legördülhet a függöny.