Szabó Zsolt országgyűlési képviselőnek a Tisza gátján épített létesítmény adta az ötletet. Pár év telt csak el, és a nyáron a Zagyva töltésén épült kerékpárutat is átadhatják.

Kerékpárosok, hivatásos sportolók, kocogók. Családok, szerelmespárok, sétára vágyók, egyedüllétbe menekülők – nagyon sokan használják máris a Zagyva gátján nemrég elkészült kerékpárutat, noha még meg sem történt a hivatalos átadás. Ám már ez utóbbira sem kell hosszú ideig várni, a nyáron várhatóan átvágják a szalagot, és teljes hosszában járható lesz a 13 és fél kilométer hosszú, speciális térkőből készült felület.

Jelenleg azonban még munkagépek dolgoznak a Selyp–petőfibányai hídtól északra, s az M3-as autópálya és Hatvan között, mivel a vízügyesek – uniós forrásból – e területeken gátmunkákat végeznek, így csak ezután épülhetnek meg a bringaút ezen részei. A tervek szerint itt tömörített kavicságyat helyeznek el, amit a fenntartási időszak leteltével váltanak ki térkőre.

– A Tisza-gáton létesült kerékpárút adta az ötletet – beszélt az előzményekről Szabó Zsolt országgyűlési képviselő. – Jó és hasznos ötletnek tartottam; úgy gondoltam, a Zagyva töltése is alkalmas lehet hasonlóra, s mivel a szakemberek is így látták, tovább léphettünk. A kormány 2017 végén döntött arról, hogy 1,1 milliárd forinttal támogatja a projektet, így elkezdődhetett a munka, amelynek most a befejező szakaszához érkeztünk.

A politikus elmondta: a beruházáshoz turisztikai fejlesztések is kapcsolódnak, hiszen csak így lehetett forráshoz jutni. Egyebek között ezért is volt praktikus, amikor Hatvannál elkészült a „sziget” fejlesztése.

Az elképzelések szerint a kerékpárút építése ezzel sem észak, sem a Mátra irányában nem ér véget. Nógrádban is épül a salgótarjáni etap, amely hamarosan Szurdokpüspökit is eléri. Ezt összekötik a megyénkbeli szakasszal, így a nógrádi megyeszékhely és Hatvan között pedálozva is lehet közlekedni. Sőt, még tovább is, hiszen a Jászság felé már régebben elkészült a beruházás, amire rövidesen Boldogot is rácsatlakoztatják.

Az említett területeket a Mátrával is összekötik. Szabó Zsolt szerint az érintett önkormányzatok bevonásával Apctól Rózsaszentmárton és Szűcsi – nem utolsósorban az ottani borospincék – felé is elágazás épül, amit 2024-ben avathatnak fel. A tervek Gyöngyösig érnek, így ebben a térségben több mint harminc kilométeres lesz ez a fejlesztés. Heves város térségében is épülnek kerékpárutak, vagyis a választókörzet azon része sem marad ki a hálózatból.