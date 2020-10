Rengeteg programmal várja az érdeklődőket a Mátra Múzeum

Október ötödikén kezdődött meg a Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvénysorozat. A programok minden korosztálynak tartalmas időtöltést kínálnak.

Megyénk intézményei közül a gyöngyösi Mátra Múzeumban a hétvégén indulnak a programok. Báryné dr. Gál Edit igazgató elmondta, hogy természettudományi múzeumként a fő események a Mátrában és Gyöngyösön szervezett túrák, séták lesznek, de korlátozottan belső rendezvényeket is tartanak.

– A Sétálj a városban! programunk során magam mesélek az érdeklődőknek az utunk során érintett műemléki házakról, a bennük élt emberek életéről. Fodor Rozália kolléganőm pedig a falak, díszítőelemek építőanyagairól beszél majd. A kétórás séta október 16-án indul, délután kettőkor, és kérjük a részvételi szándékot előre jelezni. A múzeum Facebook-oldalán élőben is követhető lesz az útvonalunk. Mátrai túrákra is várjuk a kirándulni vágyókat a Fedezd fel a Mátrát! program keretében. Október 17-én geológus szakvezetéssel a Gyöngyösoroszi és Gyöngyössolymos közötti nyolc kilométeres útvonalon szervezünk túrát ásványgyűjtéssel egybekötve. Október 23-án pedig Kékestetőtől Lajosházáig ősi vulkáni kúpok között, lávafolyások maradványain sétálva ismerkedhetnek meg a mátrai vulkánokkal. Mindkét túrához előzetes regisztrációra van szükség – tájékoztatta portálunkat az igazgató asszony.

Mindig nagy sikere van az Éjszakázz a múzeumban! két napjának, mert ez egy bent alvós esemény a gyerekek számára. Az október 30-31-i rendezvény, a járvány miatt, regisztrációhoz kötött, hiszen zárt helyen csak korlátozott számban fogadhatnak résztvevőket. A hagyományos múzeumpedagógiai tanévnyitót is csak online tarthatják meg október 12-én, pedig a téma kiemelkedően fontos. Szakértő előadók beszélnek arról, hogy a hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő, speciális kezelést igénylő gyerekekkel hogyan lehet a legcélravezetőbben megismertetni, megszerettetni a múzeumot.

– Új programot tartunk idén, kísérleti jelleggel, ez a csapatépítő játék. Ezt inkább fiatal felnőtteknek, illetve tőlük idősebbeknek, baráti társaságoknak ajánljuk. A múzeum bemutatása után időre kell a feladatokat megoldaniuk, hogy kiderüljön, kik tudnak a legjobban együtt dolgozni, miközben egy hatalmas társasjáték bontakozik ki múzeumpedagógusok irányításával – árulta el Báryné dr. Gál Edit igazgató.

Az egri Dobó István Vármúzeumban már megkezdődtek a programok. Október 8-ig tart a Tarisznyavári mulatságok elnevezésű tematikus hét, ahol régi mesterségek titkait és fogásait ismerhetik meg a gyerekek, s közben maguk is kipróbálhatják azokat. A Senior Akadémián az idősek tudományos-ismeretterjesztő előadásokon vehetnek részt. Az Egri Vár Napját október 17-én haditorna bemutatókkal, történelmi játszóházzal és szakmai programokkal ünnepelhetjük, és bemutatkoznak a muzeológusok, a restaurátorok, a régészek is. Ugyanezen a napon, a Gárdonyi-pikniken az író otthona és kertje is benépesül. Irodalmi és kézműves játszóházak, táncos irodalmi produkciók, bábszínház és koncert várja az érdeklődőket. November 5-én a Gárdonyi-emléknap zárja az őszi fesztivált emlékkonferenciával, koszorúzással és irodalmi teadélutánnal.