Sétával is emlékeztek a festőre, aki jelentős hatással volt Eger arculatára

A festő emlékére egy tematikus délutánt szerveztek, ami a szobor leleplezésével indult, ezt a művész alkotásait bemutató séta követte, majd a program az Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpontban egy Kracker alkotásait bemutató kiállításmegnyitóval zárult.

Sós István, az Egri Városszépítő Egyesület elnöke a mű avatásán elmondta, szerettek volna méltó emléket állítani Kracker János Lukács tevékenységének, ezért kezdeményezték a Bajcsy tömbbelső Kracker udvarra való átnevezését, és egy mellszobor állítását. Mint mondta, a törökök kivonulását követően alakult ki Eger barokkos arculata, amelyben rengeteg neves művésznek, köztük Krackernek is meghatározó szerepe volt, akinek városszerte tekinthetők meg szemet gyönyörködtető művei.

Habis László polgármester az avatáson háláját fejezte ki az Egri Városszépítő Egyesületnek tevékenységéért, és hangsúlyozta, a város csak ilyen összefogással tud szépülni és otthonosabbá válni. Hozzátette, az önkormányzat fontosnak tartja új közösségi terek kialakítását, valamint a már meglévők fejlesztését, ez történt nemrégiben a Kracker udvarral is, ahol közel 1500 négyzetméternyi felület újult meg.

A beszédeket követően Menyhárt József atya, az egri Nagyboldogasszony Plébánia plébánosa áldotta meg a Pelcz Benjámin alkotta szobrot, majd elindult a belváros több épületét is érintő tematikus séta. A résztvevőket elsőként a Minorita templomba kalauzolta Köves-Kárai Petra. A művészettörténész elmondta, a minoriták a török uralom idején elhagyták Egert, ám kivonulásuk után visszatértek, és nem sokkal később kezdték el építeni a Minorita templomot, amelybe két művet is festett Kracker. A főoltár képét, valamint az egyik középső fülkében található festményt. Az előbbin Páduai Szent Antal hódol Mária előtt, az utóbbi pedig Mária neveltetését ábrázolja, mindkét alkotás az 1770-es évek első felében készült.

A Minorita templomot követően a Szent Bernát templomba vezetett a séta, ahol Kracker szintén a főoltár képét festette, valamint egy kisebb mennyezeti freskót, ami egy zenélő angyalt ábrázol.

A séta utolsó állomása az Egri Hittudományi Főiskola volt, ahol dr. Dolhai Lajos rektor fogadta a résztvevőket. Itt szintén két Kracker alkotást lehetett megtekinteni, valamint az épület legfontosabb helyiségébe, a kápolnába is bemehettek az érdeklődők, ahol nap mint nap imádkoznak a papságra készülő fiatalok. A szemináriumban az egyik Kracker alkotás az épület legrégebbi részéhez tartozó díszteremben található, amely korábban kápolnaként szolgált. A festmény Szent József halálát ábrázolja, a másik, a rektori hivatalban lévő Kracker mű pedig a Szent Család Egyiptomba menekülését. Köves-Kárai Petra elmondta, a megyeszékhelyen mindezeken felül még számos Kracker festmény látható, például a Líceumban, a Főegyházmegyei Könyvtárban található mennyezeti freskót is ő alkotta, ami a trienti zsinatot eleveníti fel, valamint a bazilika két mellékoltár képe is a festő keze munkáját dicséri.