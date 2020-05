Takarítanak, virágosítanak és várják már a turistákat is Sirokban

A járványveszély csökkenésével lassanként a térség településein is visszatérhetnek a megszokott hétköznapok.

Tuza Gábor polgármester úgy véli, hogy a korlátozásokat tudomásul vették a település lakói, s az elmúlt hetekben is számos dolgot meg tudtak oldani összefogással, egymásra figyeléssel. Sokan ráébredtek, a feladatok rendszerezésével sok fölösleges járkálástól, ügyintézéstől meg lehetne szabadulni. A faluvezető a sirokiakon se érezte a bezártság sokkját. A városban lakók talán jobban megsínylették ezt az időszakot. A községben élőknek az udvarok, a kertek, az erdő közelsége sokat segített.

Az oktatási intézmények és a bölcsőde kényszerű zárvatartása azonban kétségtelenül nehezítette a felnőttek és a gyerekek életét. Szerencsére a többség meg tudta oldani a kicsik elhelyezését. Aki nem, annak az önkormányzat egy ideje már biztosít kiscsoportos gyerekfelügyeletet az óvodában, bölcsődében. Ez idő alatt elvégezték a karbantartási és fertőtlenítési munkákat, így a szokásos nyári bezárás idén elmarad.

A hivatali munka eddig ügyeleti rendszerrel működött, de mindent elintéztek. Hétfőtől már közel teljes nyitvatartással fogadják az ügyfeleket, természetesen az egészség védelmét szolgáló szabályok betartásával. A maszkviselet, a kézfertőtlenítés marad, s egyszerre csak egy ügyfél térhet be. Telefonos előjegyzés és egyeztetés alapján előkészítik a szükséges dokumentumokat.

– A zárt közösségi tereinket egyelőre nem nyitjuk meg, kivéve a könyvtárat – de ott is be kell tartani a szigorú egészségügyi előírásokat. A piacunk egyelőre csak a minden kedden itt értékesítő húsárus előtt van nyitva. Itt is betartják az időkorlátozást, valamint a távolságtartási kötelezettséget – magyarázta.

– A rendezvényeinket augusztus huszadikáig töröltük, elképzelésünk szerint az első ünnep az államalapítás ünnepe lesz, amit megtartunk. Ott adjuk át a Sirokért kitüntetői címeket. A turizmusra természetesen készülünk, takarítjuk és virágosítjuk a települést, a vároldalt, várjuk a vendégeket – összegezte a község veze­tője.