Több tanulóvezető szenvedett balesetet a rutinosabb sofőrök miatt

A közlekedők mentális állapotával, az empátia hiányával van a legnagyobb gond, a karambolok nagy részének oka a nem megfelelően megválasztott sebesség .

A közelmúltban Egerben, a Vallon úton két autó karambolozott, az ütközés egyik elszenvedője egy tanulóvezető volt. Egy lapunknak nyilatkozó szemtanú szerint nem az oktatásban részt vevő hibázott, hanem parkoló járművének hátulról mentek neki. Szerencsére nem sérült meg senki.

Ennél súlyosabb incidens is történt nemrég az M25-ös autó­úton. Maklár közelében egy tehergépkocsi vezetője haladása közben kocsijával hátulról nekiütközött egy előtte haladó személygépkocsinak, amellyel szintén tanulóvezető közlekedett. Az elsődleges adatok szerint a balesetben három ember sérült meg. A Marosy Autósiskola vezetője, Marosy György nyilatkozott lapunknak az okokról, illetve a veszélyekről.

– A közlekedők mentális állapotával, az empátia hiányával van a legnagyobb gond, néhány méterért folytatnak komoly harcokat az utakon – emelte ki. Hangsúlyozta, a karambolok nagy része független attól, hogy annak tanulóvezető-e a résztvevője. A nem megfelelően megválasztott sebesség a baj.

– Tapasztalataim szerint a türelmetlenség, a nemtörődömség, az arrogancia is kiváltó ok. Láttam már olyat, hogy irányjelző, hátrapillantás nélkül előztek, váltottak sávot a jogosítvánnyal rendelkezők, és ez a tanulóinkat megzavarta – részletezte. Hozzátette, a türelmetlenkedők nem tekintik egyenrangúnak a tanulóvezető társaikat, pedig jól tudják, hogy ők most képzik magukat, illetve ott ül egy oktató is, aki, ha szükség van rá, közbelép.

Megkérdeztük azt is, hogyan figyelmeztetik, készítik fel a tanulóikat az ilyesfajta magatartásra.

– Még kezdők, minden váratlan szituációra másképp, adott esetben rosszul is reagálhatnak, de próbáljuk megnyugtatni őket, hiszen bízhatnak a tanárukban – jelentette ki. Kiemelte a tanulóvezetők felelősségét is, hiszen tőlük is megkövetelnek egy minimum sebességet, ez például autóúton 70–80 kilométer/óra, de fontos tudatosítani, hogy egy tapasztalt sofőrnek mindenre számítania kell, ha diákot lát a forgalomban, mert ők kevés rutinnal rendelkeznek.

– A tanuló bármit csinálhat, megrémülhet bármitől, a veszélyhelyzetekre nincsenek felkészülve, a legvégső esetekben már az oktató sem tud segíteni. Figyeljünk jobban egymásra, tartsuk az oldal- és a követési távolságokat! Türelemmel elkerülhetőek a bajok – figyelmeztetett.

Megkérdeztük a rendőrséget is a témában, van-e arról statisztikai adat, hogy az utóbbi néhány évben mennyi hasonló baleset történt megyénk útjain.

– A rendőrség nem készít tanulóvezetőket érintő balesetekről külön nyilvántartást – tudatta Mezeiné Kovács Nikoletta, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock