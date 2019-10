Felejthetetlen első randit köszönhetnek a vendéglátósnak

Aki volt olyan jó fej, hogy bár a kiskamaszok fizetni nem tudtak, mégis annyit ehettek, amennyit akartak.

Szerencsés esetben az első randi emléke egy életen át kíséri az embert, amire jó érzés visszagondolni, a gyomorban repkedő pillangókkal és az optimálisan elcsattanó első csókkal együtt.

Na ilyen élményben volt része két brit kiskamasznak, akik egy egész napot tölthettek együtt, amihez a srác anyukája, Zoe Hayes némi anyagi támogatást is nyújtott zsebpénz formájában – írja a Bors. A 12 éves fiú és barátnője egy délutáni pizzázást is beiktatott, de az edinburgh-i Pizza Expressben a gyerekek észrevették, hogy nincs meg a pénz nagy része. Azonnal hívta is az édesanyját a fiú, hogy mit tegyen. Hayes ezután felhívta az éttermet, ahol azt mondta a vezető, hogy majd meglátják, mennyi a túlfogyasztás, és legfeljebb azt a részt később kipótolják. Az anya a biztonság kedvéért még egy telefont megeresztett, akkor a tulaj azt mondta, ne aggódjon, majd ők fedezik a számlát. Hayes gondolta, hogy már rendeltek a gyerekek, és ebből a tulaj látta, hogy nem lesz gond a végösszeggel, így az anya is megnyugodott.

Végül, amikor a fia hazaért, elmondta, hogy valójában a tulaj ekkor azt mondta nekik: rendeljenek, amit csak szeretnének, és tegyék el a pénzt, mert a vacsorájuk a ház ajándéka. Így is lett, a számla pedig nagyjából 35 angol fontnál véget ért.

