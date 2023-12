A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legutóbbi tájékoztatása szerint

november végén az országban 23 000 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 226 500 fő akut légúti fertőzés tüneteivel.

Az influenzaszerű megbetegedésben leginkább a 15–34 éves és a 35–59 éves korosztály érintett, más légúti fertőzések pedig javarészt a 0–14 éves korosztályt érintik. Az NNGYK-hoz beküldött minták influenzapozitivitási aránya 1,2 százalékos, a SARS-CoV-2 (Covid vagy koronavírus) pozitivitási aránya 29,0 százalék volt. A szövődmények miatt kórházba került betegek nagy része 60 éves vagy annál idősebb, csaknem 20 százalékuk pedig 2 éves vagy annál fiatalabb – írja a Ripost a közzétett adatok alapján.

Milyen tünetek fordulnak elő?

Egy sima megfázás ritkán jár együtt lázzal, de ugyanúgy vírus okozza, mint az influenzát vagy a koronavírust.

A leggyakoribb tünetei a következők: fejfájás, izomfájdalom, köhögés, nyomás a fülben és az arcban.

Ezzel szemben az influenza jellemzően levertséggel, gyakran pedig lázzal jár együtt, de a gyakori tünetek között a hidegrázás, alvási nehézség és étvágytalanság is szerepel.

Ezekhez képest pedig

a Covid egy akár hetekig is elhúzódó fertőzés és a különböző variánsai eltérő tünetekkel járhatnak együtt

A most fertőző variáns tünetei a következők:

légszomj, mellkasi fájdalmak, hányinger, hányás, hasmenés, hasfájás, bőrkiütés, duzzanat a szájban, nyelven vagy az ajkak belső részén, piros, fájó ujjak vagy lábujjak, rekedtség, kínzó torokfájás, viszkető vörös szemek.

Ez a legfontosabb teendőnk, ha megbetegszünk

Mindhárom betegség fertőző, ezért még enyhe tünetek esetén is maradjunk otthon, hogy megóvjunk másokat. Főleg azokat, akik a szövődmények miatt akár kórházba is kerülhetnek vagy bele is halhatnak a betegségbe.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

A legtöbb embernek nem szükséges felkeresnie a háziorvosát, ha megfázáshoz hasonló vírusos betegsége van, az ezt igazoló dokumentumot (táppénzes papír, „gyógyulási igazolást”) pedig ráér a tünetek megszűnése után is átvenni. Az idősek, krónikus betegek vagy a nagyon fiatalok esetén azonban más a helyzet. Nekik súlyosbodó tünetek, zavartság, folyadék-visszatartási zavarok, légszomj, szűnni nem akaró fejfájás, többnapos láz, babák estén nyűgösség, aluszékonyság esetén mielőbb orvoshoz kell fordulni.

A Ripost teljes cikke IDE KATTINTVA olvasható.