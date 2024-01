December elején mindenki sokkolt, hogy Stana Alexandra és Meggyes Dávid szakítottak. A Dancing with the Stars táncosnője pedig saját podcast műsorában el is árulta, hogy mi játszhatott közre a döntésük meghozatalában - írja a Bors.

Két nagyon távoli világból vagyunk mi ketten. Teljesen más habitusúak... azaz nem mindenben más habitusúak, de az egyikünk a realitás, a másik a művészvilág. Hogy fér össze a kettő? Még azt is mondanám, hogy szabadidőnkben sem feltétlenül a teljesen hasonló dolgokat szeretjük. Ő másfajta filmeket szeret, én másfajtákat. Én van, hogy nagyon jövős-menős vagyok, ő nem annyira. Ő focit néz, én táncot nézek. Úgyhogy nagyon sok különbözőségünk van...

- mondta Alexandra. Akkor még együtt volt Dáviddal, de már akkor is lehettek problémáik.